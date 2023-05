NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2023

Re Carlo III

Nuova incoronazione per Re Carlo e la Regina Camilla

Sono trascorse poco più di due settimane da quando sono terminati i festeggiamenti per l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla. Come sappiamo la cerimonia si è svolta lo scorso 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster a Londra, e l’evento è stato seguito in tutto il mondo. Non tutti sanno però che a breve Carlo e Camilla verranno incoronati di nuovo. Ma quando e perché? Andiamo a scoprirlo. Tra poche settimane il Re e la Regina verranno eletti ufficialmente sovrani di Scozia, e per l’occasione si terrà una cerimonia simbolica, che naturalmente non è un’incoronazione vera e propria.

In questa circostanza i monarchi riceveranno gli Honours of Scotland, ossia i regalia, i gioielli della corona. Si tratta dello scettro, della spada e della corona che dal 1819 sono conservati nella Crown Room di Holyrood Palace, il Palazzo reale di Edimburgo.

Ma quando avverrà la seconda incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla? Attualmente ancora non è stata comunicata una data ufficiale, tuttavia non mancano le indiscrezioni. Pare che la cerimonia possa svolgersi il prossimo 5 luglio, quando i due monarchi si troveranno proprio in Scozia. Il Re e la Regina infatti per un’intera settimana parteciperanno a diversi incontri con le comunità locali, per rinsaldare i rapporti col paese. Stando a quanto è emerso, l’intero Holyrood Palace sarà chiuso al pubblico proprio il 5 luglio. Si mormora dunque che la cerimonia possa svolgersi in quella giornata presso la Cattedrale di St. Giles.

In queste settimane nel mentre Carlo e Camilla stanno adempiendo ai loro doveri da sovrani, e numerosi sono gli impegni che li attendono nei mesi a venire. Gli occhi del mondo intero sono puntati proprio sul Re e sulla Regina, che ormai sono entrati nel cuore di tutti i sudditi, e non solo.