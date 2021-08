1 Nicola Panico presto papà?

Emerge un nuovo gossip con protagonista un ex fidanzato della quarta edizione di Temptation Island. Parliamo di Nicola Panico. Nel reality aveva partecipato insieme a Sara Affi Fella, ma la loro relazione è naufragata dopo svariati tira e molla. Ora lei è mamma di Tommaso ed è felice accanto al calciatore Francesco Fedato.

Anche Nicola, però, ha dato una svolta alla sua vita e ha ritrovato l’amore accanto a Francesca Parenti. Da qualche settimana, come fatto notare da Isa & Chia, si era parlato della possibilità di vedere Nicola Panico e la sua compagna presto genitori. A quanto pare, però, non sembra essere solo un chiacchiericcio.

Alcuni giorni fa proprio Nicola Panico ha caricato tra le storie di Instagram una foto della sua fidanzata con su scritto “Sei la vita mia”. Francesca in questa immagine è intenta a guardare qualcosa sul telefono e mette in risalto un pancino sospetto. Lo scatto ha fatto quindi pensare che presto la coppia potrà gioire per la nascita del loro bambino.

Foto Instagram postata da Nicola Panico

Adesso però è spuntato fuori un indizio ulteriore che andrebbe a confermare ciò che vi abbiamo raccontato nelle righe precedenti. La clip in questione precisiamo che risale a due mesi fa. Nel corso della finale di Play Off, come potete vedere dal video (minuto 1:00), si vede Nicola Panico dopo un goal festeggiare con i suoi compagni. Non è passata inosservata l’esultanza del calciatore, che dopo aver insaccato con una testata il pallone in rete, è andato a recuperarlo mimando il gesto del pancione.

Doppia gioia quindi per l’ex protagonista di Temptation Island che oltre a festeggiare la promozione in Serie D dell’Aurora Alto Casertano, presto realizzerà il sogno di diventare padre. Né Nicola né Francesca, però, sembrano aver confermato la notizia sui social, forse preferiscono preservare questo momento ancora per un po’.

Solo un anno fa Nicola Panico aveva commentato la gravidanza della sua ex Sara Affi Fella. Andiamo a rileggere quel momento…