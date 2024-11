Non vedremo Barbara d’Urso al prossimo Sanremo 2025, come si era inizialmente vociferato. La smentita è arrivata direttamente da Carlo Conti a Novella 2000: “È una bella bufala”.

Barbara d’Urso, niente Sanremo 2025 per lei

Sanremo sì, Sanremo no? È questa la domanda che in tanti si sono posti su Barbara d’Urso. Da ormai diverso tempo il suo nome circola e sembrava essere calda l’ipotesi di una sua apparizione accanto a Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston del Festival della Canzone Italiana.

Il coinvolgimento di Barbara d’Urso nelle vesti di co-conduttrice non sembra però trovare conferme, nonostante le reazioni curiose del pubblico e degli addetti ai lavori. Secondo quanto ripreso sul nuovo numero di Novella 2000, che trovate in edicola, sembrano esserci delle novità. La giornalista Tiziana Cialdea ha fatto sapere che Conti avrebbe corteggiato la collega per affiancarlo. E una serie di eventi sembravano poter rendere possibile questa ipotesi, specie dopo l’addio a Mediaset.

Barbara d’Urso l’abbiamo vista infatti come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle e questo ha riacceso subito le voci di un possibile ritorno in Rai. Ma sarà davvero così? Nel trafiletto dell’articolo di Novella 2000 della collega spunta la verità:

«Questa apparizione di “Carmelita” ha mostrato un lato nuovo della conduttrice, meno legato ai talk show e più incline allo spettacolo puro. Ma la suggestione è durata poco: «È una bella bufala!», ci ha detto Carlo. Abilissimo a schivare le domande sul Festival, Conti gioca in difesa da quando ha accettato l’incarico di tornare. In più Barbara pare sia già più che impegnata in quel periodo.»

A riprendere la notizia emersa sul nuovo numero di Novella 2000, anche il direttore Roberto Alessi, che ha ribadito quanto segue: “Barbara d’Urso non andrà a Sanremo e me lo conferma Carlo Conti. Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito”.

Quindi pare che non ci sia alcuna possibilità di vedere Barbara d’Urso al Festival di Sanremo 2025. Ci saranno sorprese dell’ultimo minuto? Chissà!