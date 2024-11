In anteprima come tutti gli altri artisti di Sanremo Giovani, Alex Wyse presenta la sua canzone Rockstar e conquista tutti!

Pronto per Sanremo Giovani, Alex Wyse presenta in anteprima la sua canzone Rockstar! Conosciamo qualcosa in più sul testo e significato del brano, che ha già conquistato tutti.

Alex Wyse presenta Rockstar a Sanremo Giovani

Finalmente l’attesa è finita e sono stati rilasciati i brani che gli artisti di Sanremo Giovani presenteranno sul palco, con la speranza di calcare il palco del Teatro Ariston. Nella lista dei partecipanti c’è Alex Wyse, che ha lanciato la sua canzone “Rockstar”.

Si tratta di un brano che, come vedremo, sta riscuotendo già un buon riscontro da parte del pubblico e non solo. Ma andiamo a conoscere qualcosa di più a proposito del testo di Rockstar di Alex Wyse e il suo significato.

Il testo di Rockstar di Alex Wyse

Ma qual è il testo di Rockstar, la canzone di Alex Wyse a Sanremo Giovani 2024? Qui di seguito vi riportiamo un piccolo stralcio del brano, che è risultato molto piacevole sin dal primo ascolto:

“Scherziamo coi ti amo e non riusciamo a dirceli

facciamo così, ci giriamo in tondo

ci giriamo fino

odio quelle canzoni che non saprei scriverti

sdraiamoci qui

c’è solo silenzio per chilometri

Non ci sono più rockstar

se sono pallottole, le logiche

non mi ucciderai”.

Nel testo si percepisce tutta l’essenza di Alex Wyse e del suo talento. CLICCA QUI per ascoltare il brano!

Il significato di Rockstar

In quanto al significato di Rockstar, cosa possiamo dire? In questo brano Alex Wyse rimpiange il passato, quando proprio il simbolo delle rockstar rappresentava un la ribellione e l’ideale di libertà.

Oggi queste figure sono percepite lontane dal nostro mondo. Per questo Alex ha voluto esprimere il disagio di coloro che vogliono cercare una connessione autentica in un mondo che fa ancora e troppo spesso fatica.

Un brano dai tratti malinconici nel testo.

Il parere di stampa e pubblico

Ottimi sono i primi riscontri ricevuti da Alex Wyse per la sua canzone sanremese, Rockstar. Il brano è stato molto apprezzato dalla stampa, che ha dato voti alti all’ex cantante di Amici, ma non solo.

Anche il pubblico sembra aver particolarmente apprezzato il progetto del giovane artista e i suoi fan ne sono davvero entusiasti!

Con la sua nuova musica, dunque, Alex Wyse spera di conquistare definitivamente anche la Commissione musicale di Sanremo Giovani e strappare così un pass per il Festival di Sanremo 2024. Ci riuscirà?

A lui e a tutti i giovani talenti vada il nostro più caloroso in bocca al lupo!