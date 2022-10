Il team di Nikita fa la lista delle offese ricevute e chiede al GF provvedimenti disciplinari (FOTO)

1 Il post del team di Nikita Pelizon

Da parecchie settimane Nikita Pelizon dentro la Casa del GF Vip 7 si ritrova contro molta parte dei vipponi per motivi spesso futili. Ed infatti molti del pubblico sono davvero allibiti e indignati delle offese che la modella riceve costantemente. Ultima della lunga lista, lo sputo per terra da parte di Elenoire Ferruzzi dopo che lei era passata.

Ecco che quindi il team della Pelizon oggi si è sentito in dovere di intervenire a mezzo social a seguito di tutto quello che è successo. Ha così scritto un lungo post nelle storie in cui ha fatto tutto l’elenco delle cattiverie ricevute da Nikita. Ha così scritto:

“Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguiro dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatori incredul e indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita. Per elencarne solo alcuni:

– porta iella

– demente

– limitata

– è rimasta sotto da droghe

– può morire davanti la mia porta

– faccia di *erda

– la calpesto, le avrei dato un cazzotto

– fino a sputare a terra dopo che passa Nikita, gesto inqualificabile, immortalato e che ora gira su tutti i siti e account, gesto non degno di una trasmissione televisiva di alto ascolto quale il GF Vip e in totale contrasto, con le volgari espressioni usate, con il codice etico che viene fatto sottoscrivere a tutti i concorrenti.

Sono solo alcune delle parole e dei gesti connessi. Non se ne può più”.

A questo punto il team della Pelizon si è rivolta direttamente alla redazione del Grande Fratello facendo una richiesta. Ecco di cosa si tratta…