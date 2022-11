NEWS

Oggi Noemi Bocchi è felicemente fidanzata con Francesco Totti. I due tanno anche cercando casa per iniziare a vivere insieme. Il passato della ragazza, però, non sarebbe tutto rosa e fiori. Secondo quanto raccontato a Il Corriere della Sera e riportato da diversi giornali come Il Fatto Quotidiano, l’ex marito Mauro Caucci dovrà affrontare delle accuse in seguito alla denuncia avvenuta nel 2019. Rinviato a giudizio, perciò, adesso deve difendersi dalle accuse della Bocchi. Sul sito citato poc’anzi si legge che i due sono stati sposati per nove anni: “Appartiene una facoltosa famiglia che da quasi un secolo commercia marmo in Italia e all’estero ed è proprietaria di alcune cave a Guidonia (a pochi chilometri da Tivoli) e Carrara“.

Il matrimonio è proseguito con la nascita di due figli tra il 2011 e il 2014. Le cose sembrerebbero essere cambiate nel 2017. Caucci all’epoca ha subito un grave lutto e “ha cominciato ad allontanarsi da me e dai figli, portando in casa un clima di totale assenza di rapporto e dialogo, dicendo che ormai la sua vita non aveva più senso“. A quel punto lui se ne sarebbe andato di casa. I rapporti si fanno tesi e ci sia avvia al divorzio per volontà di Noemi: “Mio marito ha cominciato a farmi mille pressioni per accettare le sue condizioni, promettendomi che non mi avrebbe fatto mancare nulla, come nulla sarebbe mancato ai nostri figli“.

Nell’aprile del 2019 riescono a trovare un accordo. Ma nella notte del 1° maggio pare che Caucci avrebbe iniziato a citofonare all’appartamento di Noemi Bocchi. Lei lo fa entrare e questo è ciò che sarebbe accaduto:

“Una volta entrato, le mette le mani al collo, la strattona (l’uomo pesa 116 chili). Bocchi si rifugia in bagno, Caucci minaccia allora di buttar giù la porta; poi la aggredisce e all’alba va via. Qualche giorno dopo le chiede un incontro, sostiene di non ricordare niente, ma quando lei lo incalza prova a convincerla, chiede perdono. È tutto inutile. Bocchi, forte di un referto medico che attesta le ferite che l’ex le ha causato, lo denuncia. “Quello che ho subito è gravissimo“.

Adesso l’ex marito di Noemi Bocchi dovrà rispondere davanti al giudice per la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglia, in particolare disinteressandosi dei figli minori. Seguiteci per altre news.