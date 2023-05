Novella 2000 Virgo e Stars Management TV Award: vota i tuoi preferiti!

Tv Award

Redazione | 4 Maggio 2023

È iniziato il conto alla rovescia per la quarta edizione del Novella 2000 Virgo TV Award, il prestigioso riconoscimento dedicato ai programmi più amati della tv italiana e ai suoi protagonisti.

Molte le categorie in gara – dalle trasmissioni TV alle fiction e agli spot pubblicitari – e moltissimi i personaggi che saranno scelti tra i conduttori, i cantanti, gli attori, i giornalisti, gli opinionisti, gli sportivi e i concorrenti di quiz e reality che arricchiscono i palinsesti delle principali TV italiane.

Come si vota e il gala di premiazione

I vincitori di quest’anno saranno scelti da un contest lanciato sulle pagine e sul sito di Novella 2000.

È possibile votare sul sito www.novella2000.it già dal 5 maggio, mentre sul numero cartaceo di mercoledì 10 maggio trovate l’apposito tagliando per esprimere la preferenza.

I premi saranno consegnati nel corso di una serata di gala che si svolgerà mercoledì 14 giugno 2023 nella splendida Villa Renoir, a Legnano. Una location moderna e suggestiva, in stile coloniale, ispirata alla celebre Casa Bianca e situata all’interno di oltre 7000 mq di natura incontaminata.

La cena di gala, con protagonisti i vincitori e le celebrities che ritireranno il Premio, avrà inizio alle ore 20. La serata, presentata dal conduttore di Linea Verde Beppe Convertini, sarà trasmessa in diretta streaming e sui social network di Novella 2000, sul sito Novella2000.it e su Bollicinevip.

Main Sponsor del premio è Virgo Milano, azienda leader nel settore della cosmesi.

La Direzione organizzativa del Premio, invece, è stata affidata alla Stars Management di Milano.

Tutti i premiati storici

Notissimi i personaggi che nelle edizioni precedenti hanno ricevuto l’ambito Premio. Da Maurizio Costanzo, personaggio maschile del 2021, a Barbara d’Urso per Pomeriggio 5. Da Gerry Scotti per Caduta libera, a Serena Bortone per Oggi è un altro giorno. Ma anche dal mitico Chiambretti Show ad Eleonora Daniele per Storie Italiane, fino a Milly Carlucci per i suoi due programmi Il cantante mascherato e Ballando con le stelle. Da Felicissima sera di Pio e Amedeo, ai protagonisti dei reality show tra cui Valeria Marini e Carmen Russo. E poi dagli inviati di Striscia la notizia e de Le Iene Dario Ballantini, Enrico Lucci, Matteo Viviani, Max Laudadio… a Bruno Vespa per il suo storico Porta a Porta. Fino al Tg5, alla Domenica sportiva e ai suoi protagonisti.

Per non parlare dei riconoscimenti assegnati alle serie TV più seguite – come Svegliati amore mio di Simona Izzo – e ad alcuni dei cantanti e attori più amati dagli italiani. Tra di loroi Al Bano, Iva Zanicchi, Gigi D’Alessio, Ivana Spagna, Benji & Fede, Massimo Boldi…

Premi e opportunità speciali 2023

Premi Speciali di questa edizione saranno dedicati alla memoria di Gina Lollobrigida e di Maurizio Costanzo, e saranno assegnati direttamente dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Altri Premi Speciali saranno conferiti alle Eccellenze italiane e alle personalità di rilievo del proprio ambito.

Infine, tra tutti coloro che avranno votato, saranno sorteggiati alcuni fortunati che potranno partecipare alla serata di gala insieme alle star.