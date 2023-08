NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

A Estate in Diretta Nunzia De Girolamo ha spaventato tutti quando è svenuta poco prima della messa in onda. Come sta ora

Estate in Diretta, svenuta Nunzia De Girolamo

Durante l’appuntamento di Estate in Diretta in apertura tutti hanno notato che Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini erano seduti. Come mai questa scelta? Dietro c’è un motivo ben preciso e riguarda proprio la presentatrice.

Inizialmente i due conduttori però sono stati vaghi e hanno detto con un sorriso: «Oggi come vedete siamo qui accomodati. Dopo diremo il perché». Insomma una scelta inusuale considerato il modo di svolgersi la trasmissione da parte di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Come dicevamo però non è stato un caso e il tutto è legato a un episodio che si è verificato a poco dalla diretta. Questo perché Nunzia De Girolamo è svenuta e a svelarlo è stata lei stessa poco dopo. L’accaduto li ha spinti quindi a sedersi sulle poltroncine in questione:

«Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile», ha detto Nunzia De Girolamo in apertura di puntata.

Senza perdere però la sua solita ironia e sorriso la conduttrice ha vuotato il sacco e svelato come stanno davvero le cose: «In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui (Gianluca Semprini ndr.) ha ben deciso di mettere le poltroncine così stiamo comodi. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo».

Dunque fortunatamente Nunzia De Girolamo si è ripresa in fretta, ma ha preferito restare seduta per una questione di sicurezza e non strafare. Anche su Instagram la stessa ha condiviso l’esatto momento in cui ha raccontato quanto successo poco prima della puntata di Estate in Diretta.

La storia Instagram di Nunzia De Girolamo pic.twitter.com/p8N2YAHofH — disagiotv (@disagio_tv) August 17, 2023

Tutto è bene quel che finisce bene. La De Girolamo si è ripresa subito e ha condotto regolarmente la puntata di Estate in Diretta.