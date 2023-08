NEWS

Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

Cristina D’Avena al mare

Nel corso di un’intervista che ha rilasciato qualche tempo fa Cristina D’Avena, cantante amata da grandi e piccini, ha rivelato se parteciperà mai a un reality, come per esempio il Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi. L’artista, tuttavia, ha rivelato di aver paura dell’aereo e delle telecamere sempre puntate addosso. Di conseguenza è probabile che non succederà:

“Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Tra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”.

Nonostante questo, però, in questi giorni Cristina D’Avena ha dato un assaggio di ciò che potremmo vedere nel caso in cui dovesse diventare una concorrente de L’Isola. Le sue nuove foto al mare con il bikini rosa hanno conquistato tutto il web e il suo profilo Instagram è esploso con commenti ironici come: “Barbie non serve, a noi serve Puffetta“.

Le foto in bikini di Cristina D’Avena

Questi scatti sono infatti accompagnati dalla frase: “Ferragosto in Barbie Style… Vi penso! Godetevi il sole“. Immagini che mostrano un fisico tonico di una persona che è fonte di affetto e simpatia verso milioni di italiani e che ha tenuto compagnia a diverse generazioni con le canzoni dei cartoni animati tra gli anni ’80 e ’90.

