1 Grande successo per Nunzio Stancampiano

Sono passati alcuni giorni da quando Nunzio Stancampiano ha lasciato la scuola di Amici 21, tuttavia il ballerino sta ricevendo tantissimi consensi sui social, e non solo. Il pubblico infatti continua a supportare e a sostenere l’allievo di Raimondo Todaro, che attualmente ha fatto ritorno a casa sua in Sicilia. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nunzio è stato infatti ricevuto dal sindaco Mancuso nel municipio di Adrano, che gli ha consegnato una targa. Queste le dichiarazioni del sindaco, riportate da FanPage:

“L’abbiamo fatta così che possa metterla nella sua stanza, per ricordare questo momento importante. Ce ne saranno sicuramente altri. Leggo la dedica che la città di Adrano gli consegna: ‘Congratulazioni a Nunzio, gli auguriamo di continuare ad avanzare nella direzione dei sogni, per vivere la vita che ha sempre immaginato. Siamo orgogliosi di te e ti vogliamo bene'”.

Commosso ed emozionato, Nunzio Stancampiano ha ringraziato il sindaco e ha fatto un bellissimo discorso, durante il quale ha parlato del suo percorso ad Amici 21. Queste le sue affermazioni:

“Grazie a tutti voi. Oggi è un onore essere qui e guardarvi applaudirmi. Non ho portato la coppa a casa ma ho portato la coppa nei cuori di ognuno di voi. Mi sento di dirvi che quello che mi ha fatto andare avanti in questo difficile percorso è l’aver creduto sempre in me stesso. Al mondo purtroppo sono più le critiche che i complimenti, dobbiamo farcene una ragione e affrontarle a testa alta. Nessuno può abbatterti, neanche la Celentano. Ringrazio anche lei, è quella che mi ha insegnato più di tutti. Io parlavo a Maria De Filippi come se parlassi a mamma, sono sempre stato io. La verità e l’essere sé stessi porta sempre alla vittoria. Ho dei rimorsi perché mi andava di portare la coppa a casa, ma sono contentissimo lo stesso”.

Nel mentre alcune ore fa Nunzio Stancampiano è tornato sui social e ha scritto un post in cui ha parlato di Alessandra Celentano. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.