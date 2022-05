Amici 21: bagno di folla per Nunzio

Ieri sera abbiamo assistito alla settima puntata del Serale di Amici 21. Una gara combattuta tra i cantanti e ballerini rimasti in gara e, ora che il cerchio si restringe, qualsiasi eliminazione ovviamente colpisce il pubblico. Esattamente come accaduto per le scorse puntate, anche l’uscita dalla scuola di Nunzio Stancampiano.

Il ballerino di Amici 21 ieri è finito al ballottaggio contro i due cantanti Luigi e Albe. Una sfida per niente semplice. Se il primo si è riuscito a salvare subito, tra Nunzio e Albe ci è stato uno scontro finale, che ha sancito l’eliminazione del danzatore di latino. Il ragazzo ha accettato la sconfitta e si dice fiero del suo percorso anche se, dopo la puntata, ai microfoni di Witty si è sfogato, confidando di essere rimasto un po’ male per i continui scontri tra lui e la maestra Celentano:

“È stata cattiva con me, però allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato”.

Ma passiamo al giorno successivo l’eliminazione da Amici 21. Come ogni avventura che si conclude, anche per Nunzio Stancampiano è stato tempo di fare ritorno a casa e riabbracciare la sua famiglia. Suo fratello Andrea tra le storie Instagram ha condiviso un video che mostra un bagno di folla straordinario per il ballerino. Tanti amici, parenti e fan si sono recati in aeroporto per accoglierlo al meglio.

I più pronti con lo smartphone per immortalare il momento e magari, chissà, riuscire a scattare un selfie con Nunzio di Amici 21.

Il suo ingresso trionfale, he deserves it



Come potete vedere dal video il ballerino di Amici 21 è rimasto davvero sorpreso da questo calore e abbraccio di benvenuto. Un episodio identico lo abbiamo visto, per esempio, anche quando Carola è stata eliminata.

