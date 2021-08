1 L’Italia alle Olimpiadi: tutte le medaglie vinte

L’Italia si sta facendo ben valere nel corso delle Olimpiadi di Tokyo. Nonostante qualche delusione e medaglia sfumata di un soffio, i ragazzi del team azzurro hanno fino a ora guadagnato ben 29 medaglie.

Nel dettaglio al momento il bilancio risale a 5 ori, 9 argenti e 15 bronzi (risultato in continuo aggiornamento) Siamo dodicesimi nel medagliere, ma siamo la settima Nazione con più medaglie vinte. Non male e ancora si può migliorare, dato che mancano ancora alcuni giorni e in palio c’è tanto.

In tanti si chiedono, ma qual è il guadagno a ogni podio raggiunto? In questa gallery facciamo un piccolo recap, partendo proprio dalle medaglie d’oro…

Il guadagno con le medaglie d’oro

Marcell Jacobs – medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo

Come riportato da La Gazzetta del Sud online, ogni medaglia ha un guadagno in danaro. Il maggior titolo delle Olimpiadi, ovvero la medaglia d’oro, vale 180 mila Euro. Si tratta del 20% in più rispetto a Rio 2016.

Tra i premiati ricordiamo:

Vito Dell’Aquila (taekwondo, categoria -58 kg)

(taekwondo, categoria -58 kg) Valentina Rodini e Federica Cesarini (canottaggio, pesi leggeri)

(canottaggio, pesi leggeri) Gianmarco Tamberi (salto in alto)

(salto in alto) Marcell Jacobs (100 metri)

(100 metri) Tita-Banti (vela)

Un bottino che sicuramente può ancora migliorare e che l’Italia Team ha intenzione di perfezionare. E l’argento? Andiamolo a scoprire!