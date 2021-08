Tutte le medaglie vinte dagli italiani alle Olimpiadi di Tokyo 2020

1 Le medaglie italiane alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si sono concluse e l’Italia chiude con un bottino davvero importante: ben 40 medaglie durante la spedizione. Si tratta, nel dettaglio, di 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.

Un risultato storico poiché negli ultimi 21 anni non era stato mai raggiunto o superato il medagliere di Sydney 2000, quando siamo tornati a casa con 34 medaglie e 13 ori. Tra l’altro abbiamo conquistato una medaglia al giorno (16 consecutivi), cosa mai accaduta prima.

Oltretutto abbiamo superato anche le imprese più ricche di sempre come le Olimpiadi di Los Angeles nel 1982 e Roma nel 1960. Meglio anche di Londra 2012 e Rio 2016. Un risultato eccezionale!

Dopo aver scoperto quanto vale (in denaro) ogni medaglia olimpica per gli atleti italiani, andiamo a ripercorrere in questa gallery le festa eroiche degli atleti italiani.



Grandi imprese nelle arti marziali

Vito Dell’Aquila – Olimpiadi di Tokyo 2020

Un buon numero di medaglie arriva dalle arti marziali. Gli atleti che si dividono in più discipline, dal taekwondo al karate e judo, hanno ottenuto la bellezza di 2 ori e 3 bronzi.

Nel dettaglio a farci gioire sono stati:

– Vito Dell’Aquila (taekwondo, categoria -58 kg) – ORO

(taekwondo, categoria -58 kg) – – Luigi Busà (karate, kumite) – ORO

(karate, kumite) – – Odette Giuffrida (judo, categoria -52 kg) – BRONZO

(judo, categoria -52 kg) – – Maria Centracchio (judo, categoria -63 kg) – BRONZO

(judo, categoria -63 kg) – – Viviana Bottaro (karate, Kate) – BRONZO

Davvero niente male! Ma continuiamo a ripercorrere tutte le medaglie delle Olimpiadi…