Oriana asfalta Antonino: “Capisco Belen, Stefano è strafigo e gli ha fatto ciao ciao” (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 19 Dicembre 2022

GF Vip 7

La delusione di Giaele De Donà e Oriana Marzoli

Giaele De Donà e Oriana Marzoli sembrano essere un po’ deluse e sconfortate dal comportamento avuto da Antonino Spinalbese nei loro confronti. Il vippone pare non rivolga più la parola alle due e sembra esserci rimasto un po’ male per quanto accaduto in puntata. In diversi momenti della giornata le concorrenti ne hanno parlato.

Questa mattina, per esempio, Giaele De Donà ha spiegato a Micol Incorvaia come Antonino Spinalbese non le rivolga più la parola. Dal canto suo la sorella di Clizia crede che non abbia niente contro nessuno e ha notato che, in realtà, il vippone si è un po’ isolato con tutti. Non contenta però Giaele vorrebbe capire le ragioni di questo distacco (VIDEO DISPONIBILE SUL SITO DEL GF).

Dello stesso avviso di Giaele De Donà anche Oriana Marzoli che, questa mattina, ne ha parlato invece con Luca Onestini, come rivelano le immagini della clip. Anche lei non comprende i motivi di questo improvviso allontanamento e si è sfogata con il vippone.

Ma non è finita qui perché in stanza da letto poi Giaele De Donà ha fatto una sua personale analisi su Antonino Spinalbese, in presenza di Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini. La venezuelana ha detto di essere d’accordo con lei, ma poi ha preferito allontanarsi perché stufa di questo discorso e di dover parlare di lui. Ginevra, invece, è rimasta lì ad ascoltare e si è detta d’accordo con Giaele.

Anche in questo video la De Donà parla di Antonino Spinalbese. In parte lei ha giustificato il suo atteggiamento, sostenendo come magari dato che entrambi sono giovani, può capitare di avere reazioni immature. Ginevra Lamborghini si è trovata però a concordare con il pensiero di Giaele, dicendo come a suo dire, invece, ha ragione nel pensarla in questo modo.

giaele giustifica in parte antonino con il discorso dell’età giovane e in questo ci si mette anche lei che a 24 anni può avere reazioni “immature” ma ginevra la rassicura dicendo che secondo lei aveva ragione #gfvip #gintonic pic.twitter.com/o6kNyJlKUg — commendador (@c0mmendad0r) December 19, 2022

In un altro frangente Giaele De Donà ha parlato di questo con Nicole Murgia e Attilio Romita in cortiletto: “In generale lui (Antonino) non si espone apertamente con Ginevra. Anche se a lui piace. Perché non ha certezza dall’altra parte. È troppo narcisista per potersi permettere di prendere un palo”, ha detto sicura. Dal canto suo anche Attilio ha espresso il suo parere in merito. Il video completo è disponibile qui.

giaele: “antonino non si espone apertamente con ginevra, anche se gli piace, perché sa che non ha la certezza dall’altra parte, è troppo narcisista per potersi permettere di prendere un palo”

🎻🎻🎻🎻#gfvip #gioiellers pic.twitter.com/yeRTVnLaTa — commendador (@c0mmendad0r) December 19, 2022

Vedremo se questa sera se ne parlerà e cosa emergerà a riguardo. Antonino chiarirà con Giaele e Oriana ?