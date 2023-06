NEWS

Andrea Sanna | 1 Giugno 2023

GF Vip 7

I nuovi retroscena svelati da Oriana Marzoli

Oriana Marzoli nella notte è stata davvero un fiume in piena e con i fan in una room Twitter ha raccontato alcuni retroscena sulla rottura tra lei e Daniele Dal Moro. L’influencer oltre a essersi sfogata e scoperto che un mago avrebbe fatto una sorta di “incantesimo” per farli lasciare, ha svelato alcune cose.

Durante la chiacchierata Oriana Marzoli ha spiegato come vede lei il rapporto di coppia e che il tutto può funzionare solo se c’è la volontà da parte di entrambi. Ritiene poi che si debba avere pazienza e accettare le caratteristiche dell’altra persona, anziché obbligarla a essere come vuoi: “Ma se tu sempre vuoi trovare solo una ragazza come quelle che ha avuto in vita sua che erano mute e non dicevano niente. Allora tienitele così”.

Tra una confidenza e un’altra Oriana Marzoli ha anche detto che di aver litigato con Daniele Dal Moro perché continuava a dirle cose brutte, anche se poi diceva di stare male per questo. Poi un attimo di tregua, in cui lei ha cercato di stargli vicino perché lui non è stato bene e si è chiuso in bagno. Stando alle parole di Oriana, Daniele si sarebbe chiuso nel suo silenzio, ma lei ha cercato comunque di essere affettuosa e convinta di poter risolvere. Si è detta preoccupata nel vederlo in quello stato:

“Apre la porta, entro perché stava male. Mi dice di andare a dormire e che lui si sarebbe tranquillizzato. Mi sono svegliata alle 6.40 e stava facendo la borsa per andare via. Diceva di voler stare da solo e in quel momento non ho capito niente e ricominciamo a litigare? Spiace pensare che lui stava facendo cose bruttine perché non sapeva come lasciarmi. Questo è il pensiero che ho. Con lui ora è impossibile parlare perché urla”. Successivamente Oriana Marzoli ha fatto presente che quando lei era a Madrid, già stava male con lui e avevano avuto delle discussioni che l’hanno appunto portata ad andarsene: “Ora lo sapete. Non mi ha parlato, ho dovuto farlo io scrivendogli un messaggio. Gli dicevo di stare male e mi ha risposto. Ma ho dovuto fare io il primo passo”.

Ma cosa ha portato alla loro rottura? Oriana Marzoli ha dichiarato che tornata in Italia è andata a fare uno shooting e di aver ricevuto degli screen in cui Daniele aveva iniziato a seguire una ragazza, che già aveva conosciuto anni fa. Questo. ha quindi portato la venezuelana a chiedere spiegazioni:

“Daniele mi ha detto che la conosceva da 15 anni. Quindi perché non seguirla prima? È strano no? Non dico cosa mi ha risposto perché non voglio dire cose brutte nei suoi confronti. Allora poi ha tolto il segui. Sono tornata a Verona e ne abbiamo parlato. Lui si è aperto e mi ha raccontato tanti aspetti della sua vita. Nella Casa non avevamo mai avuto conversazioni di quel tipo. Riesco quindi a comprenderlo. Capisco quindi che non possiamo stare insieme e che ha sofferto tanto, povero ragazzo. Lasciamo questo rapporto così e finisce piangendo ovviamente”.

Successivamente anche Daniele Dal Moro ha ammesso di non avere più voglia di litigare con Oriana Marzoli: “Noi quando stiamo bene, stiamo bene e non c’è niente da dire, stiamo bene sotto tutti i punti di vista. Le voglio talmente bene che non ce l’ho nemmeno con lei. Fino a 1 settimana fa avevo un cesto di roba, adesso non c’è più nulla… Neanche le foto sul profilo di Oriana”.