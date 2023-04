NEWS

Nicolò Figini | 25 Aprile 2023

GF Vip 7

In queste ore è stato annunciato che Oriana Marzoli è stata scelta come opinionista a Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola

Oriana Marzoli torna a Supervivientes

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, molti ex vipponi stanno continuando a lavorare facendo delle ospitate in discoteca e non solo. Oriana Marzoli, per esempio, è tornata in Spagna perché molto presto riprenderà il suo posto in un amato programma televisivo. Stiamo parlando di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Così come riporta anche il sito BlogTivvu, Oriana avrà il ruolo di opinionista e commenterà tutte le dinamiche tra i naufraghi della trasmissione:

“Come lei stessa ha rivelato, tornerà a dire la sua nel reality Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in onda su TeleCinco. Oltre a commentare le dinamiche del programma nelle vesti di opinionista“.

In passato Oriana Marzoli aveva già preso parte alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ma in quel caso era stata buttata fuori dallo studio. Dopo un duro litigio con un’altra concorrente, infatti, aveva alzato il dito medio contro di lei, per poi negare e venire smentita dal replay in diretta.

Questo evento, però, appartiene al passato e adesso l’ex vippona è pronta a tornare con più maturità ed esperienza sulle spalle. A quanto pare, ad accompagnarla in Spagna, c’è anche il fidanzato Daniele Dal Moro. Per lui si tratta di una breve vacanza:

“Con lei volerà in terra iberica anche Daniele, ma non si tratterà solo di una visita di piacere. Oriana infatti è stata invitata a partecipare come opinionista ad un noto reality spagnolo“.

Siete contenti che Oriana Marzoli abbia avuto questa possibilità? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.