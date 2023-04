NEWS

Nicolò Figini | 25 Aprile 2023

GF Vip 7

Quando Antonella Fiordelisi partecipò a Uomini e Donne

Grazie al Grande Fratello Vip 7 Antonella Fiordelisi ha incontrato Edoardo Donnamaria e ha trovato in lui l’amore. Da quando si sono conosciuti non si sono più separati, tranne nel momento in cui il vippone è stato squalificato dal gioco. Ma anche in quel caso lui le ha fatto sentire la propria vicinanza tramite un videomessaggio molto dolce:

“Ciao piccola mia, faccio questo video per te. So quanto stai giù in questi giorni, ti ho visto e ti seguo tutto il tempo. Tanti auguri di buon compleanno, perché so quanto ci tieni alle feste. Siamo stati in grado di rovinarle sempre tutte, ma noi siamo passionali. Siamo bravissimi a fare pace.

Mi manca svegliarmi alla mattina e addormentarmi accanto a te. Quando andavo a letto senza di te era difficilissimo. Ci siamo scelti dalla prima settimana. Siamo sempre tornati insieme. Una cosa, ricomincia a vestirti come prima, senza esagerare. Sorridi perché sei la più bella del mondo. Mi manchi e ti amo, auguri”.

Forse, però, non sapete o non vi ricordate che Antonella Fiordelisi aveva già provato a cercare l’amore in televisione. Quella volta, però, era andata in un programma creato per quel motivo, ovvero Uomini e Donne. Correva l’anno 2017 e l’ex vippona è stata una delle corteggiatrici di Mattia Marciano, il quale ha poi scelto Vittoria Deganello.

Il Tronista era interessato ad Antonella, abbastanza da portarla anche in esterna. Qui sotto possiamo vedere un video in cui vediamo un pezzo dell’appuntamento. Voi cosa ne pensate? Ve lo ricordavate e li avreste voluti vedere insieme? Fatecelo sapere con un commento.

