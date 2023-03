Orietta Berti vittima di una truffa, la sua immagine sfruttata per scopi commerciali

NEWS

Debora Parigi | 31 Marzo 2023

Cosa è successo a Orietta Berti

Brutta vicenda per Orietta Berti che si è trovata vittima di una truffa a suo danno. La cantante e attualmente opinionista al GF Vip 7 avrebbe raccontato tutto a Moreno Morello di Striscia La Notizia. E infatti la sua storia andrà in onda questa sera nella fascia di Canale 5 che precede la prima serata. Ma cosa è accaduto? Vediamo meglio i dettagli.

Da quanto si legge su varie testate giornalistiche, la Berti si sarebbe presentata in questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Non si tratterebbe di un raggiro di tipo economico fatto nei suoi confronti. Bensì pare che la sua immagine sia stata usata e sfruttata per scopi commerciali sul web.

Di tutto questo se ne sarebbe accorto qualcuno appartenente al mondo dello spettacolo, come riporta il sito Open, e lo avrebbe fatto presente a Orietta Berti e a suo figlio Otis Paterlini, che cura anche gli interessi della mamma artista. I due sono quindi andati insieme dalla polizia per denunciare l’accaduto. Il contenuto della denuncia non è stato però al momento reso noto.

Come detto, della questione se ne sta occupando anche Moreno Morello di Striscia La Notizia, visto a casa della cantante. L’inviato del TG satirico si occupa proprio di truffe e raggiri, quindi si è subito adoperato. E avremo maggiori dettagli nella puntata di stasera.

Purtroppo questo è un tipo di truffa di cui altri vip sono stati vittima e di cui è anche difficile accorgersi. Speriamo che si risolva tutto per il meglio.