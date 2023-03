Amici 22, Wax parla e Aaron fa dei gesti che lo urtano: nasce una nuova lite tra i due

NEWS

Debora Parigi | 31 Marzo 2023

Amici 22

Wax e Aaron di Amici 22 non vanno proprio d’accordo

Ormai abbiamo capito che non scorre buon sangue tra Wax e Aaron, concorrenti di Amici 22. I due cantanti, uno allievo di Arisa e l’altro di Rudy Zerbi, non si trovano proprio e in più occasioni hanno discusso in casetta. All’inizio del percorso pare che Aaron non riuscisse a rispondere a tono a certe provocazioni di Wax, ma dopo Capodanno qualcosa è cambiato.

Se per alcuni mesi poteva esserci una specie di pace, in realtà è risultata essere più una “guerra fredda”. E così un po’ di tempo fa, a seguito di un guanto di sfida, i due allievi hanno litigato duramente. Sono volate anche parole grosse e la discussione è andata avanti a lungo. A tal proposito si sono intromessi anche altri ragazzi della scuola per cercare di far capire certi pensieri dell’uno e dell’altro. In quell’occasione quasi tutti presero le parti dell’allievo di Zerbi.

Nel daytime di oggi di Amici 22 c’è stata una nuova discussione tra Wax e Aaron e tutto è partito dalle ipotesi su chi potesse uscire nella puntata del Serale che vedremo domani sera. Più o meno tutti hanno iniziato a dire quello che pensavano, con molti convinti di uscire entro le prossime due puntate. E dopo un discorso fatto da Cricca, anche Wax ha parlato dicendo che anche lui è a rischio eliminazione.

Non solo, l’allievo di Arisa ha iniziato a dire che lui ha sempre avuto la paura di uscire. Infatti ha sempre avuto la valigia fatta proprio per questa paura. E ha aggiunto che anche durante il pomeridiano pensava di uscire a ogni puntata, addirittura anche nella puntata di Natale (quella speciale che è andata in onda su Witty). Queste frasi hanno avuto una reazione in Aaron che, nascosto dagli occhi del compagno ha fatto dei gesti che stavano a significare che Wax stava dicendo delle sciocchezze.

A questo punto è iniziata la discussione, con anche Cricca che diceva che non era vero che al pomeridiano lui aveva paura di uscire. Wax ha continuato a dire che era così e Aaron invece che non credeva a questa cosa. E per questo è stato mandato a quel paese anche in questa circostanza. A differenza dell’altra volta, però, la discussione è durata poco perché Ramon ha detto che loro non andranno mai d’accordo e quindi è anche inutile che stiano a discustere.

La terza puntata del Serale di Amici 22 andrà in onda domani, sabato 1° aprile. E se volete leggere cosa accadrà, vi abbiamo scritto le anticipazioni.