12 Oroscopo 2021 Paolo Fox: i segni fortunati del nuovo anno. Fortuna, lavoro e amore

Oroscopo 2021 Paolo Fox: tra alti e bassi il 2020 ormai si è concluso ed è arrivato dunque il momento di fare le previsioni ufficiali per il 2021. Paolo Fox, a I Fatti Vostri, ha enunciato come sarà l’oroscopo del nuovo anno, mostrando i vari grafici con l’andamento mese per mese di ogni segno. L’astrologo ha anche detto quali saranno i segni più fortunati del 2021 e quali, invece, i meno.

Il 2021 sarà l’anno dei segni d’Aria, specialmente l’Acquario. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo 2021: fortuna, lavoro e amore.

Oroscopo 2021 di Paolo Fox: Ariete

Per il 2021 c’è un oroscopo di recupero, perché i pianeti che avevano bloccato la vostra ascesa ossia Giove e Saturno, tornano attivi.

Ci saranno dei mesi importanti, come ad esempio a febbraio. La prima cosa che bisogna fare è ritrovare fiducia e lo farete prestissimo.

Cercate di dare spazio a nuovi progetti, perché questo è un anno che può portare anche qualche risorsa in più.

Nelle relazioni la primavera potrebbe essere risolutiva a livello sentimentale.