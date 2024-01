NEWS

Andrea Sanna | 12 Gennaio 2024

Oroscopo

Quali sono le previsioni dell’oroscopo di Joss per la settimana che va dal 15 al 21 gennaio? Scopriamole insieme

Cosa ci riserveranno le stelle per la settimana dal 15 al 21 gennaio 2024? A svelarcelo è l’oroscopo di Joss con le previsioni segno per segno. Ecco la classifica dalla 12esima posizione…

12 – Cancro

Settimana in cui il passato si chiude, si annullano i progetti precedenti se realizzate la loro impossibile manifestazione sul piano pratico.

Le illusioni cessano di esistere e siete più forti nel capire gli obiettivi da perseguire.

Le coppie stabili costruiscono serenamente il proprio futuro, così come i single avranno voglia di incontri piccanti: le stelle vi accontenteranno.

11- Oroscopo di Joss: i Gemelli

Ancora momenti difficili soprattutto nel portafogli e in amore. Qualche relazione tesa si manifesterà e i confronti saranno necessari.

L’armonia potrebbe mancare anche in famiglia o nelle amicizie. Sarete stanchi e scocciati da qualcuno o qualcosa.

Anche Mercurio dall’opposizione vi invita alla prudenza con le parole, e negli spostamenti.

10 – Ariete: l’oroscopo di Joss della settimana dal 15 al 21 gennaio

La presenza di mercurio e venere dal fraterno sagittario regalano leggerezza e armonia nella coppia e facile ottenimento di denaro.

Marte dal canto suo opera un processo di stimolo all’azione conducendo i più pigri di voi a darsi da fare nel cambiare lavoro, laddove necessario, o adoperarsi

a salvare situazioni al collasso.

9 – Pesci

Settimana in cui Mercurio e Venere quadrano il vostro Sole non rendendovi stabili nel cuore e nei pensieri. Sarete macchine in movimento pronte alla retromarcia immediata.

Discussioni, confronti, contrasti con chi vi circonda. Il vostro umore è ballerino, e ne risente il partner: avete voglia di leggerezza. Al bando ciò che sentite essere un peso.

8 – Oroscopo di Joss: le previsioni per lo Scorpione

Non manca la vostra voglia di mettere i puntini sulle i quasi come desiderio di essere sempre precisi nel vostro operato.

Siete pronti a cambiare aria se un partner non è più in linea con voi, o se un rapporto lavorativo non è più azzeccato.

Avete voglia di novità, e il tempo per riflettere si è esaurito: una decisione importante è alle porte per tutti.

7 – La classifica segno per segno: l’Acquario

Bella la co presenza di Mercurio e Venere al sestile del sole che garantiscono la voglia di essere armonici con chi vi circonda.

Marte dal dodicesimo campo vi ricorda che non sempre i progetti professionali possono essere vincenti secondo i vostri schemi: qualcuno vi darà delle dritte

sappiatele prendere al volo e seguire. Bene l’amore, il denaro e le amicizie.

6 – Bilancia

Le stelle della settimana portano protezione e buone nuove soprattutto per i single e per i viaggiatori.

Qualcuno dovrà aggiustare un legame che ha ritenuto sinora essere valido, ma che in realtà si scoprirà non essere tale. Mercurio aiuta i chiarimenti e il lavoratore autonomo a firme contrattuali vantaggiose.

Un progetto si sblocca, una comunicazione regala serenità. Movimento

per chi cercasse un lavoro: Marte vi stimola al cambiamento.

5 – Oroscopo di Joss: il Leone

Stelle belle per voi. Buone le opportunità di divertimento per i single e per i giovani desiderosi di scappatelle al chiar di luna. Venere e Mercurio non perdonano e vi faranno tornare indietro, laddove un chiarimento è necessario.

Il fronte lavoro, chiama la necessità di un confronto: la Luna sostiene le vostre idee tra mercoledì e giovedì.

4 – Previsioni della settimana per il segno del Sagittario

La presenza importante di venere nel segno vi regala momenti di serenità con amici e con chi vi circonda. Le stelle sono alte in cielo anche in fatto di comunicazione e spostamenti.

Piccoli viaggi e ottime opportunità per aggiustare tutte quelle situazioni lavorative ferme o guaste. Bene il denaro. Piccoli investimenti per i più accorti, grandi opportunità invece per gli investitori.

3 – La settimana della Vergine: l’oroscopo di Joss

È un momento ancora importante. Una decisione dovrà essere presa a breve.

Riparte il lavoro, con un progetto nuovo, con una situazione lavorativa interessante che vi aiuterà a ritrovare fiducia nei vostri obiettivi.

Le stelle del fine settimana aiutano i single ad avere un incontro coinvolgente. A

partire da questa settimana, la vostra attenzione sarà quasi esclusivamente rivolta al lavoro.

2 – Capricorno

Segno favorito dell’anno con un Marte transitante nel segno che garantisce forza d’animo, grinta, voglia di rimettersi in gioco, ma anche competizione, chiarimenti e sfide.

Se qualcuno vi ostacola sul lavoro, metterete in chiaro il tutto e ne uscirete vincenti. Un volta pagina è in arrivo con una conseguente carriera che si spalanca per voi.

1 – Oroscopo di Joss: Toro

La forza di Marte al trigono del Sole è un toccasana per tutto coloro che stessero attendendo nullaosta o sviluppi importanti sul lavoro.

Le stelle del fine settimana regalano ai single incontri di piacere, e alla coppia qualche confronto alternato a forti passioni carnali che riaccenderanno la

voglia di futuro. Certo, se la coppia scoppia, questi pagliativi poco dureranno!