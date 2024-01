Il ritorno del pubblico parlante ad Amici: una signora attacca la Celentano e difende Nicholas

NEWS

Debora Parigi | 11 Gennaio 2024

Amici 23

Non sappiamo se è un vero ritorno del pubblico parlante o solo un’eccezione di questa puntata, ma comunque nell’ultima registrazione di Amici 23 una signora è intervenuta. E lo ha fatto per lamentarsi con Alessandra Celentano e difendere Nicholas. Vediamo cosa è accaduto.

Ad Amici 23 una signora del pubblico difende Nicholas contro la Celentano

Una puntata ricca di momenti interessanti quella di Amici 23 registrata questo pomeriggio. Grazie alle anticipazioni che sono uscite, sappiamo cosa è successo agli allievi, i vari litigi che ci sono stati e come sono andate le gare. A tal proposito, c’è la possibilità di tornare al pubblico parlante nel talent, come succedeva un po’ di anni fa.

Dopo le gare di canto e di ballo e le sfide sostenute da Giovanni e Kumo, c’è stato tempo anche per i compiti assegnati ad alcuni ragazzi. A tal proposito, Nicholas si è esibito su un compito che gli era stato mandato da Alessandra Celentano. La performance non è stata sufficiente e la Maestra gli ha messo un 4. Dobbiamo dire che questi voti sembra si stiano alzando, quindi secondo la Celentano c’è un miglioramento.

La professoressa ha criticato come sempre l’allievo di Raimondo Todaro e così ne è scaturita una discussione molto accesa. Ma questa discussione ha visto anche l’intervento di una signora presente nel pubblico di Amici 23. La donna ha urlato qualcosa in difesa di Nicholas e contro la Celentano. Così Maria De Filippi l’ha fatta scendere dalle gradinate e l’ha fatta andare al centro dello studio. Qui ha criticato fortemente le parole della Maestra. Ha infatti detto che lei è madre di 3 figli e trova brutto ogni volta sentire le parole forti che la Celentano dice ai ragazzi, specialmente a Nicholas. Ha inoltre detto alla Celentano che è “esagerata” e che la lettera scritta al ballerino è stata troppo dura per un ragazzo della sua età. L’allievo si è anche messo a piangere.

Ad Amici 23 è quindi tornato il famoso pubblico parlante? Non possiamo saperlo, perché in questa puntata questo è stato il solo caso. Però non è detto che Maria De Filippi non ci pensi e lo riporti in auge. Certo, con già tutte le dinamiche che ci sono durante la puntata, anche le parole del pubblico allungherebbero molto la puntata e potrebbero a far perdere tempo per altre situazioni da affrontare.