Con I Fatti Vostri in vacanza anche l’oroscopo di Paolo Fox su Rai 1 ha preso una pausa. Ma tramite l’app ufficiale dell’esperto è possibile conoscere le previsioni segno per segno.

Ecco cosa prevedono le stelle nella giornata di oggi 22 luglio.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete

Periodo impegnativo in quanto a delle scelte prese negli ultimi tempi. A seconda delle tue capacità potrebbe arrivare una buona risposta da parte degli astri.

Non farti abbagliare da promesse allettanti, focalizzati sul concreto.

In amore non aspettare siano gli altri ad avvicinarsi a te. Venere è in positivo nel segno e il fascino raddoppia. I primi giorni di agosto saranno vantaggiosi in questo.

Se hai una storia ufficializzala o concediti a nuove esperienze.