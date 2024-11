Vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox di martedì 26 novembre: ecco la classifica completa di oggi con tutti i segni, gentilmente proposta dall’esperto durante la puntata de I Fatti Vostri.

12 – Oroscopo di Paolo Fox: Vergine

Vergine molto riflessivo.

Ciò che state gestendo in questi giorni è impossibile da modificare, non prima dell’8 gennaio. Ma sarà buono comunque dicembre. In aspetto attivo da gennaio anche Mercurio.

Forse avete dei dubbi, in casa o in famiglia o nel lavoro. Chissà.

Serve cautela.