Anche martedì 28 gennaio 2025 Paolo Fox ha rivelato le previsioni dei vari segni zodiacali durante il momento dell’oroscopo. Ecco la classifica a I Fatti Vostri. Come andrà la giornata del Leone? E quella del Sagittario?

12 – Oroscopo Paolo Fox: Sagittario

Oggi vi ritrovate un po’ sospesi.

Siete in attesa di un evento, soprattutto se dovete mettervi in gioco in altri settori.

L’anno inizia con delle novità e delle sperimentazioni.

Lo scenario astrologico sta per cambiare in amore perché Venere sta per entrare nel segno.