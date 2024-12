Anche oggi su Rai 2 è andato in onda I Fatti Vostri e non è mancato lo spazio con l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 20, 21 e 22 dicembre2024. Scopriamo la classifica e tutte le previsioni del fine settimana.

12 – L’oroscopo di Paolo Fox: Gemelli

Il 2025 vi darà grandi soddisfazioni. I Gemelli sono tra i favoriti.

Oggi perdere le staffe e vivere un momento di tensione è facile. La Luna contraria parla di un weekend, tra venerdì e sabato potreste avere contro qualcuno.

Unica giornata intrigante per le passioni è domenica. Se oggi e domani le cose non quadrano, rimandate.

