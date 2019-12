12 Paolo Fox oroscopo di oggi e domani: 18 e 19 dicembre

Nel corso di questa settimana torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo tiene la sua rubrica zodiacale dal lunedì al venerdì su Rai 2, a I Fatti Vostri, dove svela tutte le previsioni dei segni.

Vediamo grazie a Paolo Fox come saranno nel dettaglio le giornate di oggi e domani, mercoledì 18 dicembre e giovedì 19 dicembre.

Ecco nel dettaglio come saranno le previsioni dell’oroscopo del giorno, di oggi e di domani.

Oroscopo del giorno: 12 – Sagittario

Due stelle.

La Luna è dissonante ma Mercurio è nel segno. Non si può avere tutto e oggi sarete un po’ frastornati. Fortunatamente riuscite a essere sempre ottimisti. Questa è la giornata giusta per mettere a posto qualcosa che avete lasciato in sospeso. Cercate, però, di non lasciare nulla al caso, soprattutto in vista della primavera e dell’estate.

Continua per scoprire gli altri segni di oggi e di domani nell’oroscopo di Paolo Fox.