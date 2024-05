NEWS

Enrico Maddalena | 13 Maggio 2024

Paolo Fox Oroscopo settimana

Oroscopo Paolo Fox dal 13 al 19 maggio 2024: eccoci di nuovo con l’imperdibile appuntamento settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. Torna come ogni settimana Paolo Fox a I Fatti Vostri per la classifica settimanale.

Ecco dunque le previsioni complete dell’oroscopo di oggi e domani, con la classifica e le stelle della settimana.

Acquario – 12

Siete alle porte di un periodo importante, che però partirà da fine mese.

Alcune situazioni ripetitive saranno messe in discussione e questa è la settimana in cui riuscirete a capire se cambiare o no.

In amore, invece, più si avvicina il weekend e più sarete forti.

