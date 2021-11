12 Oroscopo Paolo Fox weekend

Paolo Fox: oroscopo del weekend, 12, 13 e 14 novembre 2021: torna l’appuntamento fisso con l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri e le previsioni del giorno.

Vediamo dunque come saranno le stelle di oggi e domani. Grazie al solo e unico Paolo Fox e alla sua classifica.

Sagittario: 2 stelle

Oggi e domani sono due giornate un po’ difficili, ma da domenica recuperate.

Potreste arrabbiarvi con le persone che vi circondano.

Cercate di rivalutare i progetti per il weekend perché non tutto andrà come previsto.

