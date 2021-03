1 Weekend: l’oroscopo di Paolo Fox

Torna su Rai 2 l‘oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 19, 20 e 21 marzo 2021. Per questo fine settimana, come in ogni puntata immancabile l’appuntamento fisso con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue stelle. Come dicevamo, proprio nel programma di casa Rai, I Fatti Vostri, l’astrologo Paolo Fox ci racconta tutte le previsioni del giorno, segno per segno.

Vediamo quindi tutte le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo nel dettaglio l’andamento delle stelle. Grazie all’insostituibile Paolo Fox.

Vergine: sabato e domenica difficili. Meglio domenica – Due stelle

La Vergine deve programmare al meglio il weekend.

La giornata di venerdì è piuttosto confusa, ma domenica vi attende un grande momento d’amore.

Attenzione venerdì e sabato ai momenti che vivrete. Domenica il cielo sarà decisamente migliore. In generale comunque si tratterà di un periodo buono in vista di maggio.

Continua per conoscere tutte le altre previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del weekend…