1 Paolo Fox: l’oroscopo del weekend

Torna l'appuntamento fisso con l'oroscopo di Paolo Fox del 26, 27 e 28 marzo 2021

Conosciamo quindi tutte le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo l’andamento delle stelle. Grazie all’insostituibile Paolo Fox.

Tensioni da risolvere per il Cancro – due stelle

Congiunzione Sole e Venere nel segno del Cancro.

Certe tensioni potrebbero riemergere. C’è chi vive un flirt può avere Venere dissonante, ma se siete impegnati in una storia ci sono delle tensioni da risolvere.

Come aveva avvertito l’esperto in quest’ultima parte di marzo vi chiudete spesso in voi stessi e avete polemiche da risolvere. Domenica è meglio stare tranquilli e sereni.

