1 Con una storia su Instagram, Pamela Prati si scaglia contro Cecilia Capriotti e fa una precisa richiesta al GF Vip

Pamela Prati è venuta al corrente di quanto accaduto nelle scorse ore nella Casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Capriotti, una delle ultime arrivate nel programma, si è lasciata andare ad alcune esternazioni, che hanno portato la showgirl ad intervenire immediatamente con un comunicato.

La gieffina, infatti, conversando con i suoi compagni di stanza, ha espresso il suo punto di vista in merito a Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone. Queste le parole di Cecilia Capriotti, che ha perfino svelato un suo retroscena sulla discussa vicenda:

“Io ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave quando ci sono andata a parlare. Io poi ho sempre avuto un rapporto con lei. Mi ha detto “te lo giuro Cecilia, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista”. A quel punto ho pensato che stesse in una fase che…non so che dire. Noi eravamo sconvolti”.

Le parole sono arrivate alla diretta interessata, che su Instagram ha detto la sua. Pamela Prati è parsa giustamente molto dispiaciuta di ciò che Cecilia Capriotti ha detto nella Casa e per tale ragione si è scagliata contro di lei:

“Nonostante l’egregia conduzione di Alfonso Signorini, che ha dato un orientamento al GF Vip di tutela dei diritti umani, delle donne, volto ad insegnare il rispetto per ogni l’individuo, e non ne faccia passare una… rimango allibita da una Cecilia Capriotti (per chi non sappia chi sia è una nuova concorrente del GF Vip) pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona”.

Ma non solo. Perché Pamela Prati vuole andare a fondo alla questione, tanto da fare una richiesta ben precisa ad Alfonso Signorini e agli autori del GF Vip:

“E mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un intervento legale. E sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il mio diritto di replica caro GF Vip, mi auguro che anche stavolta tutelerai una persona che ha sofferto e insegnerai ai concorrenti, e al pubblico che li guarda, che il rispetto per le persone, per le religioni, per il genere femminile, per il colore della pelle, va messo sempre al primo posto”.

Instagram Stories – Pamela Prati

Con queste parole Pamela Prati ha esternato il suo punto di vista, scagliandosi contro Cecilia Capriotti per le frasi pronunciate nella Casa più spiata d’Italia. Il GF Vip e Alfonso Signorini accoglieranno la sua richiesta? Staremo a vedere cosa succederà.