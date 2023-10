Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Ottobre 2023

Domenica In Pamela Prati

Mara Venier a Domenica In ha posto una domanda a Pamela Prati sul suo fidanzato Simone Ferrante, ma la showgirl svia

La domanda sul fidanzato di Pamela Prati

A Domenica In questo pomeriggio Pamela Prati si è a lungo raccontata e c’è stato spazio per parlare anche dell’amore. Superato lo scoglio Mark Caltagirone e Prati Gate, la showgirl sarda ha in qualche modo commentato anche la sua situazione sentimentale attuale. O meglio… ha sviato il quesito.

È noto infatti che Pamela Prati è fidanzata con Simone Ferrante. Lui ha 19 anni e a dividerli c’è una differenza di 45 anni. La liason è stata prima accennata da lei sui social (che però non ha mostrato il volto dell’attuale compagno), poi da varie paparazzate. Nonostante tutto c’è chi ha avuto da ridire, anche se Pamela sembra non esserne troppo preoccupata.

Mara Venier ha quindi voluto sapere molto incuriosita: “Sei innamorata adesso?”. La domanda della conduttrice, però, ha portato Pamela Prati a non confermare la sua relazione o fare un commento a riguardo. È stata piuttosto vaga: “Io sono innamorata sempre, sono innamorata della mia famiglia”.

La presentatrice ha subito compreso che a Pamela Prati non volesse affrontare l’argomento e ha quindi cambiato discorso: “Ah ecco, quello va bene. Non voglio parlare di gossip, troppo bella la chiacchierata di oggi”.

Successivamente Mara Venier ha voluto fare un regalo a Pamela Prati, mostrando un videomessaggio di Pier Francesco Pingitore. Il regista ha speso parole d’affetto e stima per Pamela. Lei poco dopo non ha nascosto la commozione e ci ha tenuto a ringraziarlo. Lui l’ha scoperta e permesso di diventare la showgirl che tutti conosciamo oggi.

Infine si è verificato anche un momento toccante, quando Pamela Prati ha parlato di sua madre. Sente molto la sua mancanza e ha sottolineato tutte le volte che l’ha spronata ad andare avanti dinanzi alle difficoltà, poi la sorpresa della sorella in studio ma nessun riferimento esplicito al fidanzato. Come mai ha preso questa decisione?