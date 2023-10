Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Ottobre 2023

Domenica In Pamela Prati

Le parole di Pamela Prati

Mara Venier ha ospitato Pamela Prati oggi pomeriggio a Domenica In nella prima puntata del mese di ottobre. Un ritorno in trasmissione dopo che nel medesimo aveva annunciato le nozze con il fantomatico Mark Caltagirone.

Chiusa la parentesi GF Vip, Pamela Prati abbiamo modo di rivederla in televisione grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show. In queste prime due puntate ha interpretato Claudia Mori e Wanda Osiris, cimentandosi in due imitazioni tutt’altro che semplici. La showgirl di origine sarda ha definito questo momento davvero speciale, sta bene e si sente come rinata a seguito del periodo complicato. Per tale motivo ci ha tenuto a ringraziare anche Carlo Conti per la chance concessa:

“Per me questo è un momento bellissimo, sono felice, è una rinascita per me. Grazie a Carlo Conti che mi ha preso, avevo già fatto due provini non andati bene. Ho sofferto molto per non essere stata compresa”, ha detto Pamela Prati facendo riferimento proprio al Prati Gate e caso Mark Caltagirone.

Mara Venier si è sentita in dovere di interromperla e intervenire subito per dire la sua. Con sincerità e affetto la presentatrice di Domenica In ha aggiunto: “Io ero molto preoccupata per te. Adesso che hai superato tutto, te lo posso dire. Ti ho vista in dei momenti di grande disperazione. Magra, adesso per fortuna ti sei ripresa. Adesso vedo Pamela”.

La conduttrice quindi ha mostrato grande supporto alla showgirl dopo il terribile periodo affrontato, con i riflettori puntati addosso e l’attenzione mediatica tutta su di lei.

“Sì è vero”, ha risposto subito Pamela Prati riconoscendo di aver affrontato situazioni davvero molto particolari, che l’hanno portata a non stare bene. Oggi però, come detto da lei stessa, si sente rinata e chi la segue con affetto si dice molto felice per questo.