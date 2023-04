NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2023

Andiamo a scoprire tutti i duetti contenuti nel nuovo album di Paola e Chiara, Per Sempre, in uscita il 12 maggio

I duetti del nuovo album di Paola e Chiara

Il prossimo 12 maggio esce finalmente il nuovo album di Paola e Chiara, Per Sempre, che è già attesissimo da tutti i fan. A distanza di tre mesi dalla partecipazione al Festival di Sanremo, dove hanno presentato il singolo Furore, le sorelle Iezzi sono pronte a tornare con questo nuovo progetto, che sta già facendo discutere.

Come è stato rivelato infatti non si tratta di un disco di inediti, ma di un vero e proprio greatest hits, all’interno del quale saranno raccolti tutti i più grandi successi del duo, rivisitati per l’occasione.

In questo album le due artiste duetteranno sulle note dei loro più celebri brani insieme ad alcuni grandi cantanti italiani (e non solo). Nel disco sarà possibile trovare naturalmente anche Furore, e una seconda canzone inedita, di cui al momento non conosciamo ancora il titolo.

Ma quali sono i duetti che troveremo in Per Sempre? Andiamo a scoprirlo.

Paola e Chiara feat Elodie

Il primo grande duetto annunciato per il nuovo album delle Iezzi è quello con Elodie.

Le due sorelle e l’ex concorrente di Amici ci stupiranno con la celebre Festival, e il pezzo è già attesissimo da tutti i fan.

Ma quali sono gli altri duetti?

Andiamo a leggerli.