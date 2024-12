C’è un nuovo amore per Paolo Bonolis? Il noto conduttore è stato paparazzato a una cena in compagnia di una donna misteriosa. Sarà davvero un nuova fiamma? O si tratta semplicemente di un’amica o conoscente? Vediamo le ultime indiscrezioni a riguardo.

Il gossip su Paolo Bonolis che potrebbe avere un nuovo amore

“Ops news non è Sonia Bruganelli”, così scrive Gabriele Parpiglia sul suo profilo Twitter pubblicando uno scatto rubato in cui si vede Paolo Bonolis a cena. Accanto a lui si scorge la testa di una donna bionda con i capelli lunghi che, come dice appunto, non è l’ex moglie. “Anticipazione: non è la Bruganelli. Auguro il meglio (se fosse) per lui”, scrive ancora il giornalista sulla foto pubblicata anche nelle storie Instagram.

In pratica Paolo Bonolis è stato pizzicato ieri sera a cena con varie persone. E accanto a lui c’era una donna bionda che non era Sonia Bruganelli. I due, infatti, anche dopo la separazione sono rimasti in ottimi rapporti in particolare per i figli. E può succedere che partecipino a degli eventi famigliari insieme. Ma non è il caso di ieri.

LEGGI ANCHE: Tommaso Zorzi legato a Lorenzo del GF, lui smentisce e annuncia denunce

Come specifica lo stesso Parpiglia, non sappiamo se la donna misteriosa sia davvero il nuovo amore di Bonolis. Potrebbe infatti essere semplicemente un’amica o conoscente presente appunto a questa cena come tutti gli altri. Se sarà una nuova relazione sicuramente lo sapremo molto presto.

Chi invece ha il cuore occupato è appunto l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che nonostante i rumor e le indiscrezioni, in realtà sta ancora con il ballerino Angelo Madonia. I due sono stati spesso al centro della polemica durante Ballando con le stelle. E proprio Madonia è stato anche mandato via dal programma per alcune parole rivolte alla giudice Selvaggia Lucarelli.