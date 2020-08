1 Contattato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Paolo Brosio svela se parteciperà o no al GF Vip. La sua verità

Il Grande Fratello Vip è pronto a fare ritorno sul piccolo schermo (il 14 settembre), a pochi mesi di distanza dalla quarta edizione. In queste settimane sono tanti i nomi dei protagonisti fatti, ma al momento non vi è alcuna conferma. Le pagine social del programma stanno pubblicando qualche indizio dei concorrenti e niente di più. Intanto Paolo Brosio, dato da tanti per certo dai più come partecipante, non sembra essere dello stesso avviso.

Il giornalista, che in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi, non sarà nel cast del GF Vip. A rivelarlo è stato lo stesso Brosio a Roberto Alessi. Nella rubrica Up&Down che trovate ogni settimana su Novella 2000, insieme a tante esclusive, il direttore ha dato opinioni e indiscrezioni sui vari vip del mondo dello spettacolo. Tra essi vi è proprio la verità di Paolo Brosio sul suo possibile approdo alla corte di Alfonso Signorini. Ecco quanto emerso:

” «Roberto non vado, niente Grande Fratello Vip per me». Così mi risponde Paolo Brosio quando gli chiedo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, come concorrente. La trasmissione parte il 14 settembre. Me lo davano per certo nel cast. Gli altri negano. Paura di rompere l’esclusiva? Li capisco: se ti pagano devi rigare dritto. Ma Paolo è votato alla Madonna, non direbbe mai una bugia, no?”.

Pare quindi che Paolo Brosio, in base a quanto emerso su Novella 2000, non varcherà la fatidica Porta Rossa del GF Vip. Potrebbe essere, però, che il giornalista stia cercando di temporeggiare per destare ancor più curiosità. C’è da dire anche che non avrebbe alcun motivo di mentire. Dunque ad ora è tutto molto incerto. Unica cosa di cui siamo sicuri, invece, sono gli opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Paolo Brosio, a quanto pare, non è l’unico che di recente ha fatto un passo indietro, negando così di essere tra i concorrenti del GF Vip. Ricordiamo gli altri…