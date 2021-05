Patrizia De Blanck ha protetto e difeso un suo giovane amico da un attacco omofobo nella mattina di domenica scorsa. Lei e Lorenzo Castelluccio, influencer e opinionista di 19 anni, si trovavano a Roma nel quartiere Fleming. Secondo quanto riporta anche il sito Affari Italiani, di lì a poco un uomo sui 50 anni ha cominciato a deridere il ragazzo per il suo abbigliamento di colore rosso. Ha anche usato parole denigratorie nei suoi confronti e la Contessa non ci ha visto più.

Per tale ragione ha preso l’ombrello e lo ha colpito sulla schiena iniziando a usare le parolacce che più la contraddistinguono e che tanto l’hanno fatta amare durante la permanenza al Grande Fratello Vip. Ad ogni modo, lo sconosciuto è rimasto scombussolato da quanto stava accadendo ed è fuggito. A parlare, in seguito, è stato il protagonista di questa brutta esperienza. Ecco la sua dichiarazione:

Sono esterrefatto. Ho sentito urlare delle offese alle mie spalle, ma non pensavo fossero dirette a me, scaturite a causa del mio abbigliamento di colore rosso. Patrizia se ne è accorta prima di me. Quando mi sono voltato sono stato preso alla sprovvista. Quell’uomo ha espresso contro di me tutto il suo odio e il suo disprezzo senza neppure conoscermi. Dovremmo avere tutti un’amica come Patrizia de Blanck o avere la sua prontezza di riflessi.