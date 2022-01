1 Clarissa Selassié e Patrizia contro Katia

Quanto accaduto in Casa tra Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassié ha provocato non poche reazioni sia dentro che fuori la Casa. A scagliarsi contro la cantante lirica ci ha pensato Patrizia Pellegrino durante una live con Clarissa Selassié. Gli utenti presenti alla diretta hanno proposto alle due di fare una sorta di protesta per avere un provvedimento immediato. Lette queste parole l’attrice ha risposto, come riportato da Biccy e dal video sotto:

“Questi utenti ci consigliano di alzarci tutti in piedi e di andare al centro del palco, bloccando Alfonso Signorini per dire qualcosa? Vogliono una cosa del genere, un tipo particolare di sciopero. E facciamolo, non è mica una cattiva idea. […] Devono fare qualcosa e penso che lo faranno. Però se non sarà così, adesso è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in diretta.

Cioè avere la forza di alzarci e di andare al centro e dire qualcosa ad Alfonso, se non lo farà lui. Io lo posso fare, perché sono un’attrice e quando voglio, quando credo che sia il momento giusto di dire qualcosa lo faccio. Penso anche che pure tu sei arrabbiata al punto giusto per agire. Te peggio di me sei, quindi facciamolo. Sono pronta a farlo è l’ora giusta“.

Alle parole di Patrizia Pellegrino si sono seguite quelle di Clarissa Selassié, che ha ribattuto minacciando di non voler più far parte della trasmissione nel caso in cui non ci saranno provvedimenti: “Quello che è successo è schifoso. Comunque i follower vogliono un tipo di sciopero da parte nostra. Io già dico a tutti che se non verranno presi provvedimenti adatti per le frasi della Ricciarelli io abbandonerò lo studio e non farò più parte dello studio, mai, non andrò mai più in studio“.

PATRIZIA VENERDÌ VUOLE ANDARE DI FORZA AL CENTRO DELLO STUDIO PER DISSOCIARSI DA KATIA e VORREBBE CHE TUTTI FACESSERO LO STESSO, GRANDE PAT❤️#GFVIP pic.twitter.com/Tl0Nxp0qhS — miriana – patrizia – clarissa stan (@tweetimpicci) January 5, 2022

Dunque non ci resta che attendere la puntata di domani del GF Vip capire se Patrizia Pellegrino e Clarissa Selassié coinvolgeranno altri vipponi e faranno ciò che hanno in mente. Le notizie su Patrizia non sono finite qui…