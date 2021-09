Chi è Katia Ricciarelli? Età, carriera e vita privata e Instagram

Tutte le informazioni su Katia Ricciarelli, soprano, attrice e personaggio televisivo, dalla biografia, alla vita privata, il matrimonio con Pippo Baudo fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Katia Ricciarelli. Vero nome Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è nata a Rovigo il 16 gennaio 1946. Ha quindi 75 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è di 1,70 m, mentre non sappiamo quale sia il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi non ne ha di visibili sul suo corpo.

Com’era composta la famiglia di Katia Ricciarelli, ha qualche sorella? Katia apparteneva ad una famiglia non agiata. Sua madre era stata abbandonata dal marito che si era arruolato come volontario nella campagna di Russia. Così la donna fu costretta a crescere le sue tre figlie da sola. Katia era l’ultimogenita e la madre l’ha avuta (quando era già stata abbandonata dal marito) da una relazione con un uomo tedesco conosciuto in Germania durante un soggiorno lavorativo.

Katia Ricciarelli ha sempre mostrato un grande interesse per il canto, ha cantato per la prima volta all’età di 8 anni. Ha quindi studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. E ha svolto diversi lavori, anche umili, per sostenersi. Tra questi, è stata anche operaia in una fabbrica di mangiadischi.

Oggi Katia Ricciarelli abita sul lago di Garda con il suo cane. Ha dichiarato di avere un piccolo vizio: il gioco d’azzardo. Le piace l’adrenalina del gioco, ma non ne è mai diventata dipendente.

Vita privata: il matrimonio con Pippo Baudo

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Katia Ricciarelli, sappiamo che ha avuto due relazioni molto importanti e soprattutto famose.

La prima storia d’amore è stata con il tenore José Carreras ed è durata ben 13 anni.

Successivamente la Ricciarelli ha avuto una lunghissima relazione con Pippo Baudo. I due si sposarono nel 1986, ma l’amore non è durato per sempre. Così nel 2004 si sono separati e hanno divorziato tre anni dopo. La coppia non ha mai avuto figli, ma l’attrice e lirica, in tempi recenti, ha raccontato di essere rimasta incinta una volta e di aver abortito. Ha detto che lei e Pippo si erano fidanzati da poco, ancora di nascosto, e per il conduttore era ancora troppo presto avere un figlio.

Quando invece aveva 26 anni Katia perse la testa per l’impresario Paolo Grassi, un uomo molto più grande di lei. Ma oggi Katia Ricciarelli ha un nuovo fidanzato? Sappiamo che è single.

Dove seguire Katia Ricciarelli: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Katia Ricciarelli, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

La cantante lirica si è scritta ad Instagram solo nel 2020 e in questo anno ha pubblicato molti scatti di vita quotidiana. La vediamo ad esempio con il suo cagnolino. Ma ci sono anche foto riguardanti il lavoro.

In generale, comunque, Katia non è una persona molto social.

La carriera di Katia Ricciarelli

Conosciamo adesso la carriera di Katia Ricciarelli e vediamo cosa fa di lavoro. Lei è un soprano, ma anche attrice e personaggio televisivo. Ha debuttato nel 1969, ma è salita alla ribalta nel 1971 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai.

Nel corso degli anni si è esibita nei teatri più importanti del mondo, da Chicago a Milano, ma anche Londra e New York. E lo ha fatto portando in scena opere di Puccini, Verdi, Rossini e Donizetti. Raggiunse grandi livelli nella seconda metà degli anni ’70. Poi all’inizio degli anni ’80 iniziò una collaborazione decennale col Rossini Opera Festival di Pesaro.

La sua voce è di timbro etereo, morbida e luminosa, ma manca di un’autentica tecnica virtuosistica e non ha mai avuto una completa padronanza tecnica del registro acuto a voce piena. Proprio questo difetto ha portato a manifestarsi in lei nel corso degli anni ’80 un certo declino vocale relativamente precoce. Ruoli troppo spinti per queste sue caratteristiche causarono alcuni insuccessi. Ci furono casi, come quello a Londra nel 1983, in cui fu fischiata per le difficoltà negli acuti estremi. E non andò bene nemmeno tre anni dopo a Trieste. Molto famosa è anche la sua performance alla Scala nel 1989 quando fu aspramente contestata e andò sul palcoscenico furiosa contro gli spettatori.

Nel 1994, in occasione dei 25 anni di carriera, ha ricevuto il titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel 1999, invece, per il suo trentesimo anni di carriera ha debuttato in Fedora.

Negli anni 2000 Katia Ricciarelli ha limitato la sua carriera operistica lavorando solo per il Politeama Greco di Lecce, di cui è stata direttrice e dove ha debuttato in nuove opere. Inoltre ha ricoperto la carica di direttore artistico dello Sferisterio di Macerata dal 2003 al 2005.

Sempre in questo periodo ha iniziato anche la sua carriera di attrice, prima in film TV e fiction e poi in film d’autore, con anche ruoli da protagonista. Citiamo ad esempio la pellicola La seconda notte di nozze di Pupi Avati che le ha fatto vincere il Nastro D’Argento. Inoltre si è dedicata anche a musical.

In TV ha partecipato a tantissimi programmi come inviata o come ospite. Ma ad esempio è stata anche giurata in trasmissioni come Io canto, Ciak…si canta!, il Festival di Castrocaro e lo Zecchino D’Oro. E l’abbiamo vista come mentore in Selfie – Le cose cambiano. Non sono mancate le sue partecipazioni a reality show e talent show. Infatti nel 2006 ha partecipato alla terza edizione de La Fattoria, poi nel 2010 ha preso parte a Let’s Dance. Nel 2021 ha partecipato a Il cantante mascherato e alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli a La Fattoria

La cantante, come detto, ha partecipato a diversi programma e reality. Tra questi c’è la terza edizione de La Fattoria, nel 2006. Nella stessa edizione c’era anche Aldo Montano, che la Ricciarelli ritrova al Grande Fratello Vip. Tra loro si è instaurato un bel rapporto e hanno un bel legame.

Al reality lei è arrivata al quinto posto.

Katia Ricciarelli a Il cantate mascherato

Nella prima metà del 2021 la Ricciarelli è stata una dei concorrenti della seconda edizione de Il cantante mascherato. La sua maschera era quella della giraffa. Ed è stata la quarta maschera eliminata.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è tra i concorrenti che entrano nella casa dal primo giorno.

Ha dichiarato di aver scelto di partecipare perché curiosa di questa nuova esperienza, ma sa già che le mancherà dormire con il suo cane e che potrebbe un po’ spaventarla convivere con degli sconosciuti. Con gli altri concorrenti cercherà di essere se stessa e di dire la verità. Si definisce una persona un po’ litigiosa, ma è anche brava a far pace subito dopo.

Il percorso di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6

L’avventura di Katia Ricciarelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 inizia lunedì 13 settembre con la prima puntata del reality show.

