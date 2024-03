Cambio di programma! Uomini e Donne domani non va in onda: cosa ci sarà al suo posto!

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Marzo 2024

Amici 23 Uomini e donne

Uomini e Donne domani non va in onda: perché? Svelato il motivo della scelta di Mediaset sulla puntata del dating show

Domani Uomini e Donne non andrà in onda su Canale 5! Perché? Ecco come mai il dating show non lo vedremo nel suo consueto appuntamento del venerdì, prima del weekend. Cosa ci sarà al suo posto? Uno speciale dedicato ad Amici 23.

Uomini e Donne non va in onda domani

Cambio di programmazione per la puntata di domani 22 marzo 2024, di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 infatti NON andrà in onda come rivelato dalla stessa rete nel messaggio in sovra impressione in queste ultime ore. Ma perché Uomini e Donne non va in onda?

Cioè significa che per vedere la scelta di Brando a Uomini e Donne ci sarà da attendere la prossima settimana, dove il tronista rivelerà finalmente chi tra Beatriz o Raffaella, la ragazza con la quale vuole trascorrere la sua vita fuori. Così come ci sarà da aspettare anche capire come proseguirà la conoscenza tra Ida e i suoi corteggiatori, ma anche le prossime mosse del nuovo tronista, Daniele.

Fatta questa premessa, ci si pone giustamente la domanda: perché domani non andrà in onda Uomini e Donne e cosa vedremo al suo posto? Per domani è previsto uno speciale di Amici 23, a partire dalle 14:45 alle 16:10. Successivamente ci sarà il consueto daytime del talent show in attesa della prima puntata del Serale.

Di sicuro durante lo speciale di Amici 23, che andrà in onda in sostituzione al posto di Uomini e Donne, vedremo la preparazione dei ragazzi in vista della puntata. Probabilmente ci saranno aggiornamenti sui guanti di sfida, l’incontro con i professori e tutte le emozioni degli allievi.

Quindi ora ci si chiede quando torna in onda Uomini e Donne? Il prossimo appuntamento con il dating show è previsto per lunedì 25 marzo. Se siete fan delle trasmissioni di Canale 5 dunque è consigliato prendere appunti per non perdervi queste prossime puntate con i due programmi di Maria De Filippi!