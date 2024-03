Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Marzo 2024

Uomini e donne

Ormai l’attesa è quasi finita, quindi andiamo a scoprire quando va in onda la scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni e le news sul giorno tanto agognato dai fan.

Quando va in onda la scelta a Uomini e Donne

Ormai siamo agli sgoccioli e tra non molto vedremo chi ha scelto Brando nel dating show di Maria De Filippi.

La domanda che tutti si fanno, però, è quando va in onda la scelta di Brando a Uomini e Donne. La risposta l’ha data nelle proprie Stories Instagram il sempre affidabile Lorenzo Pugnaloni.

Rispondendo alla domanda di un fan, infatti, ha rivelato che andrà in onda tra venerdì 22 e lunedì 25 marzo 2024. Tutto ciò dovrebbe verificarsi salvo cambi di palinsesto improvvisi.

Adesso che sappiamo quando andrà in onda la scelta di Brando, possiamo passare a tutte le anticipazioni su ciò che accadrà in puntata.

Le anticipazioni sulla scelta di Brando

Sempre Lorenzo Pugnaloni ha rilasciato le anticipazioni sulla scelta di Brando di Uomini e Donne. Stando alle news fornite sappiamo che Beatriz, non appena scoprirà di essere stata scartata, scoppierà a piangere.

Quando invece scenderà in studio Raffaella Scuotto si diranno parole dolcissime e il tronista affermerà: “Non ti ho scelta con la testa ma con il cuore“. Alla fine bacerà a lungo la corteggiatrice tra i volti sconcertati di pubblico e opinionisti, in quanto tutti credevano avrebbe scelto Beatriz.

Questa quindi sarà la scelta di Brando che, lo ricordiamo ancora una volta, va in onda su Canale 5 a fine marzo 2024.

Ad oggi non abbiamo altre news in merito e dovremo attendere di vedere la puntata in diretta. Non sappiamo, infatti, se la mamma e il papà saranno presenti in studio, lo scopriremo.

Ma dove possiamo vedere in streaming Uomini e Donne? Vediamolo insieme…

Dove vedere la scelta di Brando a Uomini e Donne in streaming

Abbiamo parlato di quale sarà la scelta di Brando, ma dove poter vedere Uomini e Donne in streaming nel caso in cui si fosse impossibilitati a guardare la diretta?

Ad oggi esistono, infatti, dei metodi attraverso i quali è possibile recuperare le puntate. Primo tra tutti, andando in onda su Canale 5, c’è Mediaset Infinity. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis.

Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Qui, inoltre, troverete molti altri prodotti, come per esempio le fiction più amate.

Altro modo per recuperare gli appuntamenti con Uomini e Donne 2023-2024, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita. Questo servizio, infatti, contiene tutti i video con al timone la stessa presentatrice, compreso Amici.