È ancora amore tra i Perletti: scatta il bacio in diretta tra Mirko e Perla (VIDEO)

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2024

Finalmente l’attesa è finita e questa sera è scattato il bacio tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Ecco tutto quello che è successo e il video completo dell’incontro.

Il bacio tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

La puntata del Grande Fratello di oggi si è aperta con un segmento dedicato a Perla Vatiero e Mirko Brunetti. L’ex gieffino ha passato qualche giorno dentro la casa per poi uscire e tornare in occasione di un confronto che si è concluso in modo del tutto inaspettato.

Mirko ha ammesso prima di tutto di provare ancora amore verso Perla e lo ha confessato davanti a tutta Italia:

“Si è rafforzato il nostro rapporto, il sentimento che ci lega è profondo. Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore. […].

Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Ho usato molta razionalità e fare la cosa giusta. Quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita, ci siamo dati troppo”.

Poco dopo si sono incontrati dal vivo e si sono potuti riabbracciare. Un momento che ha commosso gli spettatori che stavano attendendo da mesi un evento del genere e finalmente il loro sogno è stato realizzato. Forse non ci speravano nemmeno più, ma a un certo punto è scattato anche il bacio ‘a stampo’. Perla Vatiero gli ha preso la faccia e ha posato le sue labbra su quelle dell’ex fidanzato.

… e finalmente quel bacio tanto atteso 😍 #GrandeFratello pic.twitter.com/SunXxCAOUd — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2024

Adesso tutti si chiedono che cosa accadrà nel loro futuro in quanto, salvo un’eventuale eliminazione, manca ancora diverso tempo prima dell’uscita della Vatiero dalla casa del GF. Dopo questa puntata però siamo sicuri che il loro amore resisterà ancora un un mese circa. Non vediamo l’ora di sapere i prossimi sviluppi.