I Perletti fanno sognare! Mirko in lacrime ammette il suo amore per Perla (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2024

Grande Fratello

Questa sera abbiamo assistito a un nuovo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il quale ha rivelato di essere ancora innamorato dell’ex fidanzata.

L’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Questa sera al Grande Fratello abbiamo assistito a un nuovo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Il tutto ha avuto inizio con il conduttore che ha mostrato alcuni video dei giorni che l’ex concorrente ha passato in casa dopo la sua eliminazione. Parlando delle immagini l’ex concorrente ha rivelato di provare ancora amore verso Perla:

“Si è rafforzato il nostro rapporto, il sentimento che ci lega è profondo. Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore”.

La Vatiero ha replicato di trovarsi d’accordo con quanto affermato da Mirko Brunetti e ha aggiunto: “Sì, sono d’accordo perché ce lo siamo detti ed è un sentimenti che non è mai finito. Quando stiamo insieme sembra che non ha mai avuto una fine la nostra relazione”.

"Un legame così profondo non può non riprovare a darsi una seconda possibilità" ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/DtVBUjDe2G — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2024

L’ex fidanzato ha parlato anche della possibilità di darsi una seconda occasione perché il loro legame è troppo forte per essere ignorato. Tra le lacrime e una grande commozione ha concluso:

“Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Ho usato molta razionalità e fare la cosa giusta. Quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita, ci siamo dati troppo”.

Perla ha detto di sentirsi felice per ciò che ha confessato: “Mi fa piacere, si è lasciato andare. Sta affrontato quella paura che mi ha rivelato negli corsi giorni“. Ancora non sa che nel corso della serata lo rivedrà e avrà occasione di poterlo abbracciare di nuovo. Cosa accadrà dopo le confessioni? Lo scopriremo presto.