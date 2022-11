Pierpaolo Pretelli è di nuovo Achille Lauro a Tale e quale (e si spoglia anche questa volta) – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 18 Novembre 2022

Tale e Quale Show

Per il Tornei dei Campioni di Tale e quale 2022 è tornata Stefania Orlando che si p esibita come Caterina Caselli nonostante la laringite.

Stefania Orlando imita Caterina Caselli al Torneo dei Campioni di Tale e quale shoe 2022

Torneo dei Campioni per Tale e quale show 2022 nella puntata in onda venerdì 18 novembre. I primi sei di questa edizione hanno trovato i primi sei della scorsa per questa sfida tra bravissimi. E tra i concorrenti dello scorso anno che sono arrivati ai primi posti troviamo anche Stefania Orlando, amatissima dal pubblico.

La showgirl ha portato in scena il suo cavallo di battaglia e cioè Caterina Caselli. In particolare Stefania ha cantanto “Nessuno mi può giudicare” direttamente da Studio Uno del 1966. Ecco che quindi il programma è diventato subito con l’immagine in bianco e nero proprio per ricordare la TV degli anni ’60. Ma vediamo com’è andata con il video qui sotto che è un estratto della sua performance:

"Sta di casa qui la felicità" ❤️ Un inizio di TORNEO fantastico! ✨ Rivedi l’esibizione di Stefania Orlando che interpreta Caterina Caselli qui 👉 https://t.co/p6yCLy79Tk#taleequaleshow @stefyorlando pic.twitter.com/QbbS8rzaKS — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 18, 2022

La giuria ha notato un problema alla voce nella sua esibizione e la Orlando ha spiegato che ha una laringite da quattro giorni, ma non voleva rinunciare a partecipare. Loretta Goggi le ha fatto i complimenti comunque per essere riuscita a cantare nonostante il problema. A voi è piaciuta?

Potete rivedere tutta l’esibizione di Stefania Orlando che imita Caterina Caselli andando sul sito Rai Play, dove potete anche seguire la diretta e rivedere tutti i momenti migliori.