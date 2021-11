Pierpaolo Pretelli si propone per Ballando con le stelle e lancia una frecciatina ad Al Bano

1 Pierpaolo Pretelli su Ballando con le stelle

Mel pomeriggio di oggi, lunedì 1 novembre, nel programma Oggi è un altro giorno è stato ospite Pierpaolo Pretelli. Il modello ed influencer nell’ultimo anno è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 e ora a Tale e quale show. Proprio nella trasmissione di Carlo Conti sta riscuotendo un grande successo con le sue imitazioni.

Tale e quale show sta per terminare e quindi Pierpaolo sarà presto libero, a meno che non riesca ad arrivare tra i primi classificati per la gara successiva con i campioni dello scorso anno. E proprio da Serena Bortone ha parlato del momento che sta passando sia a livello lavorativo che privato.

Poiché è entrato in studio sulle note di Billie Jean di Michael Jackson facendo il moonwalk, la conduttrice gli ha chiesto se fosse appassionato anche di ballo. E Pierpaolo Pretelli ha risposto proponendosi proprio a Milly Carlucci per Ballando con le stelle. Ma non solo, perché nel farlo ha anche tirato una mezza frecciatina ad Al Bano. Ecco le sue parole: “Io tra una puntata sono disoccupato, se Milly mi vuole…io non ci ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo!“. Serena Bortone si è ovviamente accorta della battuta, infatti gli ha risposto con: “Cattiveria, questa l’abbiamo notata!“.

Come sappiamo, infatti, Albano Carrisi si è ritirato dal programma della Carlucci. E sembrava che questo ritiro fosse già concordato per via di alcuni concerti in Spagna. M lo stesso cantante ha smentito i pettegolezzi dichiarando che ne aveva uno solo, a Santiago di Compostela, il 5 novembre. Quindi Al Bano ufficialmente si è ritirato per solidarietà verso la sua maestra Oxana Lebedew che ha avuto un infortunio.

Come detto, nell’intervista Pierpaolo ha avuto modo di parlare anche della sua vita privata…