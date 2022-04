Pierpaolo Pretelli pizzicato in discoteca con una ragazza che non è Giulia Salemi, ma una sua ex

1 Pierpaolo Pretelli in discoteca con un’ex fidanzata

Serata di musica e divertimento nei giorni scorsi per Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino e velino di Striscia la notizia ha passato qualche ora in discoteca senza Giulia Salemi. Ma a quanto pare non era proprio solo. In compagnia di alcuni amici? Possibile, ma sicuramente c’era con lui anche una ragazza mora.

A rivelare tutto questo è il settimanale Chi che ha riferito che Pretelli avrebbe passato questa serata in discoteca a parlare con una ragazza mora che pare essere la sua ex fidanzata. Non stiamo parlando di Ariadna Romero, ma di un’altra di cui il magazine non ha rivelato il nome. Ha però assicurato che tra loro in passato ci sarebbe stato del tenero.

Sulla rivista, come riporta il sito Gossip e TV, si legge che Pierpaolo ha passato “tutta la notte a chiacchierare” con una “mora misteriosa“. E ha aggiunto: “Secondo le nostre fonti la ragazza risulta semplicemente essere un’ex del gieffino con il quale è rimasta in buoni – anzi, ottimi – rapporti”.

Vogliamo sottolineare il fatto che non è stato riportato che i due erano in atteggiamenti intimi. Hanno semplicemente parlato, quindi si è trattata di una vera e propria rimpatriata tra due persone che in passato sono stati insieme e che hanno mantenuto dei bei rapporti anche dopo la fine della storia.

I fan di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi possono quindi stare tranquilli. Nessuna crisi, nessun tradimento, anzi, tra loro l’amore è ogni giorno più forte. Proprio in questi giorni sono insieme a Piacenza a casa di lei per via di alcuni problemi di salute che ha lui. Ecco infatti cosa è successo a Pierpaolo…