1 Al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli imita le scene iconiche di Cristiano Malgioglio nel reality (VIDEO)

Avreste mai immaginato che Pierpaolo Pretelli fosse un abile imitatore di Cristiano Malgioglio? È ciò sta mostrando in questa settimana dal suo arrivo al Grande Fratello Vip.

Abbiamo conosciuto Pierpaolo Pretelli come il velino di Striscia La Notizia e perché ex compagno di Ariadna Romero (con la quale ha avuto anche un figlio di nome Leonardo). Il ragazzo però non ha dato granché modo di farsi conoscere se non per via del gossip. Pretelli ha infatti mantenuto segreto questo lato nascosto ed è proprio per tale ragione che ha accettato di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini. Nel reality, oltre a risultare simpatico e alla mano, tira spesso anche in ballo le scene iconiche con protagonista Cristiano Malgioglio, riproponendo imitazioni davvero esilaranti che fanno divertire a crepapelle i suoi compagni d’avventura.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip sono rimasti molto sorpresi dalla naturalezza con la quale Pierpaolo riesce ad interpretare al meglio la voce e le movenze di Cristiano, risultando ironico, mai fuori luogo e soprattutto preciso nel ricordare ogni minimo particolare con una facilità impressionante.

Ed è proprio per questo che le parodie di Pierpaolo Pretelli su Cristiano Malgioglio sono state raccolte dagli account del GF Vip e riproposte da numerose pagine trash, che hanno commentato divertite le performance del modello di Maratea. Le immagini sono diventate virali e gli utenti della rete hanno trovato strabiliante il risultato finale.

Ecco alcuni momenti raccolti in questo simpatico video…

Così Pierpaolo Pretelli imita e commenta divertito i filmati su Cristiano Malgioglio, diventati ormai storia al Grande Fratello Vip. Lo stesso cantante, venuto a conoscenza di questi simpatici momenti ha detto la sua…