Chi è Pierpaolo Pretelli? Età, lavoro, fidanzata, figlio e Instagram

Chi è Pierpaolo Pretelli?

Nome e Cognome: Pierpaolo Pretelli

Data di nascita: 31 luglio 1990

Luogo di Nascita: Maratea (Potenza)

Età: 30 anni

Altezza: 1,90 m

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: libero professionista

Famiglia: ha un figlio di nome Leonardo avuto da Ariadna Romero. Ha un fratello di nome Giulio con cui vive

Tatuaggi: un cuore con una fiamma sull’avambraccio destro, il volto di una donna sulla spalla destra, una chiave di violino dietro l’orecchio sinistro, la scritta “Certe luci non puoi spegnerle” dal gomito sinistro fino al polso e un’ancora sull’avambraccio sinistro

Profilo Instagram: @pierpaolopretelliofficial

Biografia e lavoro di Pierpaolo Pretelli

Scopriamo qualcosa in più su chi è Pierpaolo Pretelli. È nato il 31 luglio 1990 a Maratea, in provincia di Potenza. Suo padre si chiama Bruno e ha un fratello più piccolo di nome Giulio col quale oggi vive a Roma. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico, si è traferito a Roma iscrivendosi all‘Università alla Facoltà di Giurisprudenza. Ha però lasciato gli studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Ma quello di diventare avvocato rimane ancora il suo sogno.

Durante gli studi ha lavorato come cameriere in discoteca e anche come ballerino e bagnino. E in questa occasione è anche apparso nel programma I Migliori anni, condotto da Carlo Conti. Nel 2013 ha lavorato a Striscia La Notizia diventando il primo velino del programma di Antonio Ricci. Insieme a lui c’era anche Elia Fongaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018.

Le sue apparizioni in TV sono continuate nel 2018 vestendo i panni di tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Finita questa esperienza, nello stesso anno è andato a Uomini e donne per corteggiare Teresa Langella, anche lei ex tentatrice di Temptation Island, ma nella versione nip.

Dopo Pierpaolo Pretelli è stato ospite di vari programmi di intrattenimento pomeridiano, soprattutto i salotti di Barbara D’Urso. Mentre il 2 agosto 2020 ha pubblicato un singolo musicale dal titolo Rondine insieme alla cantante Giorgina.

La vita privata e sentimentale di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è anche molto famoso al gossip italiano per la sua vita privata e sentimentale. L’ex modello, infatti, è stato a lungo fidanzato con la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la quale è stata schedina a Quelli che… il calcio e conduttrice per Milan Channel. I due il 18 luglio 2017 sono diventati genitori di un bambino che hanno chiamato Leonardo. La fine della relazione, dopo molti anni come detto, è arrivata a causa di una frattura all’interno della coppia. Fu proprio la stessa Ariadna a spiegare che come genitori erano perfetti, ma il loro rapporto sentimentale non è andato di pari passo. Negli ultimi mesi di storia non riuscivano a trovare un punto di incontro e ciò li portava a litigare ogni giorno. Quindi dopo un inizio burrascoso dalla separazione, oggi sono in buonissimi rapporti.

Nel novembre 2019 Pierpaolo Pretelli ha avuto una breve relazione con Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Niccolò Bettarini (figlio di Stefano Bettarini) e anche ex fiamma di Stash, cantante dei The Kolors. Fu proprio Pierpaolo ad annunciare la relazione nei salotti di Barbara D’Urso. Ma dopo poche settimane, sempre nei programmi della nota conduttrice, annunciarono la loro rottura. E in questa situazione lui fu anche accusato di aver usato la notorietà dell’influencer per aumentare i suoi follower su Instagram. In generale lui stesso ha detto che dopo la fine della storia con Ariadna non è riuscito più a legarsi sentimentalmente come si deve ad un’altra ragazza perché non aveva fatto ancora pace con la chiusura della precedente relazione.

Pierpaolo Pretelli si definisce indeciso sia nella vita che quando si deve vestire. Si allena regolarmente in palestra, praticando anche la boxe. I suoi poortafortuna sono un tappo e una foto del figlio. Ha detto che durante la quarantena è stato purtroppo costretto a rimanere qualche settimana lontano dal figlio ed è stata molto dura per lui.

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in partenza lunedì 14 settembre su Canale 5. Alla conduzione c’è di nuovo Alfonso Signorini e come opinionisti ci sono Pupo (confermato) e la novità Antonella Elia.

Ecco la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5:

Pierpaolo Pretelli ha detto che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per potersi conoscere più a fondo, realizzando così anche il suo sogno di quando era adolescente. Gli mancherà sicuramente il suo cellulare e il silenzio della sua prima ora appena sveglio. Inoltre teme un po’ il disagio del bagno, poiché gli piace passarci molto tempo. In generale nella casa cucinerà, visto che gli piace molto, farà scherzi e organizzerà anche qualcosa per far dimenticare a tutti che sono reclusi.

A livello sentimentale, gli occhi sono molto puntati su di lui, dato che è single e potrebbe trovare l’amore tra una delle donne single presenti nel reality show. A tal proposito Pierpaolo ha detto di aver definitivamente chiuso sei mesi con Ariadna e di aver ricominciato ad amarsi. Quindi adesso non esclude nulla sul futuro sentimentale. Ed infatti tra le ragazze ha già notato Dayane Mello e Francesca Pepe. Ma è Elisabetta Gregoraci quella che a primo impatto gli suscita più interesse.

Pierpaolo Pretelli su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Pierpaolo Pretelli, come può essere seguito sui social network? Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che vanta oltre 159 mila follower. Un numero in costante aumento che sicuramente aumenterà con la sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Sulla pagina troviamo tantissime sue foto come modello e anche dove mostra il fisico. E notiamo anche la sua grande passione per l’attività fisica.

Ma ci sono soprattutto scatti di suo figlio Leonardo e insieme a lui. Le parole che usa come descrizione a questi post raccontano il grande legame che c’è tra loro.

