1 Debutto in radio per Pierpaolo Pretelli

È trascorso un anno da quando Pierpaolo Pretelli ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. Proprio all’interno della casa l’ex Velino ha conquistato il cuore del pubblico e del web con la sua simpatia e i suoi modi di fare, e naturalmente dopo il reality non sono mancate tante soddisfazioni. Solo qualche mese fa infatti Pierpaolo è stato protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, dove ancora una volta ha fatto breccia nei telespettatori. Come se non bastasse in seguito Pretelli è arrivato a Domenica In, e a volerlo fortemente è stata proprio Mara Venier. Adesso come se non bastasse per l’ex Vippone è arrivato l’ennesimo traguardo.

Pierpaolo Pretelli infatti sta per debuttare in radio. Ma quando e dove vedremo il fidanzato di Giulia Salemi? L’ex Velino condurrà un programma su Radio 101, intitolato Procediamo, che andrà in onda ogni venerdì mattina. Al suo fianco ci saranno anche Fernando Proce, Sabrina Bambi e Regina. Grande gioia dunque per Pierpaolo, che finalmente realizza il suo più grande sogno. Queste le prime dichiarazioni di Pretelli sui social:

“Chi mi conosce sa quanto amo la radio e sono felice e orgoglioso di comunicarvi che finalmente faccio parte della famiglia di R101. Non vedo l’ora di iniziare. Vi aspetto dal 18 marzo, ogni venerdì in onda con Fernando Proce, Sabrina Bambi e Regina”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Pierpaolo Pretelli per questa sua nuova esperienza in radio e attendere con ansia la messa in onda della puntata. Appuntamento su Radio 101 per venerdì 18 marzo. Nel mentre solo qualche settimana l’ex Vippone ha svelato quali sono i suoi sogni per il futuro. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.